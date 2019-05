Après avoir récupéré les droits de diffusion de la Premier League, Canal+ va les partager avec RMC Sport.

Mise à jour du 24 mai 2019

Canal+ et RMC Sport se sont bel et bien mis d’accord pour la diffusion des matches de la Premier League organisés ces trois prochaines saisons. Dans un communiqué de presse publié le 24 mai 2019, on peut lire qu’un « accord prévoit que les abonnés aux chaînes Canal+ comme ceux du bouquet RMC SPORT auront accès à 100 % des matchs en direct ou en différé, soit 380 rencontres par saison. » Une bonne nouvelle. On espère maintenant que les deux groupes s’entendront, aussi, sur la Ligue des Champions.

Article original du 15 janvier 2019

RMC Sport diffusera peut-être des rencontres de Premier League la saison prochaine, malgré la perte des droits au profit de Canal+. L’information émane de nos confrères de l’Équipe qui indiquent, le 14 janvier 2019, que la chaîne cryptée pourrait rétrocéder une partie des matches au groupe Altice.

Canal+ a confirmé dans ces mêmes colonnes avoir adressé une demande à la ligue anglaise, qui doit valider cet échange — et ne le fera peut-être pas. Apparemment, le principe de la co-diffusion serait retenu : Canal+ proposerait tous les matches et RMC Sport en offrirait une partie à ses abonnés. Après l’officialisation de la perte des droits, SFR s’était empressé de publier un communiqué portant sur des négociations.

Canal+ lorgnerait-il sur la Ligue des Champions ?

Un tel rapprochement entre Canal+ et RMC Sport — sous réserve qu’il soit accepté — ne peut être que salué à une époque où les droits TV s’éparpillent, poussant les fans de foot à multiplier les abonnements et à payer toujours plus. On rappelle que les deux diffuseurs se sont déjà entendus pour rendre les chaînes RMC Sport — qui ont l’exclusivité des compétitions européennes — accessibles sur le satellite de Canal.

Peut-être que cet accord permettra à Canal+ de récupérer quelques matches de la Ligue des Champions selon la règle du donnant-donnant (là encore, il faudra obtenir l’autorisation d’une grande instance) alors qu’il perdra la Ligue 1 à partir de 2020. En plus de foot, Canal+ est également la chaîne à privilégier pour les férus de sports mécaniques (Formule 1, MotoGP et WRC).

Article publié initialement le 15 janvier 2019