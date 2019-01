Saviez-vous qu'il était possible de commander du tiramisu sur Snapchat ? Non ? C'est pourtant bien vrai, et on vous l'explique dans le 4ème épisode du podcast Random.

Pour le 4e épisode du podcast Random, on a voulu parler un peu cuisine, et plus précisément, tiramisus. Vous ne le savez peut-être pas, mais il est possible de commander de tels gâteaux directement sur Snapchat ou Facebook.

Cet épisode (direct / iTunes) s’inspire d’un thread, publié sur Twitter en octobre 2018 par Guillaume Natas :

[Thread] Vous voulez un peu de dark-Internet ? Je vous livre une petite trouvaille : les livreurs clandestins de Tiramisu sur Snapchat et Facebook. — Guillaume Turbo Natas (@Natas) October 13, 2018

Il existe actuellement une bonne dizaine de vendeurs et vendeuses de tiramisus, sur Facebook et Snapchat. Ils s’appellent TiramisuByNight, TiramisuBoulbi, HT-Tiramisu, Mad Tiramisu ou encore 69 nuances de Tiramisu.

Un trafic de drogue déguisé ?

Comme de nombreux internautes, nous nous sommes demandés qui se cachait derrière ces comptes, et surtout, si ils n’étaient pas une simple vitrine pour un trafic de drogue obscur.

À nos risques et périls, nous en avons commandé, sur le réputé TiramisuByNight.

On vous raconte tout ça dans Random. Pour rappel, ce 4e épisode ainsi que les précédents (dans lesquels on parle d’esprits sur Facebook, de cookies virtuels ou de fans de trébuchets), est à écouter directement via ce lien, ou à retrouver sur iTunes, SoundCloud, Spotify, YouTube ainsi que sur vos applications de podcast préférées, grâce à ce lien.