Twitch a banni la chaîne de Joseph Marquez, un joueur professionnel de Super Smash Bros., pendant 7 jours, car il aurait passé trop de temps en direct à boire de l'alcool « de manière dangereuse ».

Le joueur professionnel Joseph Marquez, alias mang0, a été banni de la plateforme Twitch pendant 7 jours. Il a lui-même posté, sur son compte Twitter, un mail officiel reçu le 7 janvier 2019. On y apprend que la chaîne a été suspendue pendant une semaine par Twitch pour raison de « consommation dangereuse de drogues ou d’alcool ». Actuellement, sa chaîne est inaccessible.

Les règles de la communauté de Twitch indiquent clairement que « tout comportement susceptible de mettre en danger votre vie ou de porter atteinte à votre intégrité physique est interdit. Cela inclut, sans s’y limiter (…) l’usage de substances illicites, la consommation illégale ou excessive d’alcool, et le fait de conduire dangereusement ou en étant distrait. »

Un joueur qui boit régulièrement en direct

mang0 est l’un des joueurs pro de Super Smash Bros. Melee les plus connus. D’habitude, il produit de nombreuses vidéos en direct de lui en train de jouer à différents jeux. Celles-ci contiennent parfois des scènes entières où il consomme de l’alcool. C’est une vidéo en particulier, datant de décembre, qui aurait provoqué le bannissement de la chaîne de mang0, a relevé Kotaku, lors duquel il se serait évanoui en direct après avoir trop bu. « Je ne me suis pas évanoui », a-t-il tenu à préciser sur Twitter, « Je suis tombé à la renverse exprès pour faire une blague, mais en fait je voulais juste faire une pause… (…) Mais je sais, j’avais beaucoup bu. »

Le joueur est plutôt coutumier de ce genre de scènes. Dans une autre vidéo (encore disponible sur youtube) de décembre intitulée « mang0 fête son anniversaire », on le voit avec un ami, torse nu et manifestement très ivre, en train de consommer plusieurs cannettes de bières d’affilée. On le voit aussi tomber.

Joseph Marquez ne semble pourtant pas impressionné par les mises en garde de Twitch. Deux jours après la suspension de sa chaîne Twitch, il a fièrement posté une photo de bouteilles d’alcool dans un seau, accompagné de la phrase : « Il ne peut pas me ralentir ».

Day 1.9.29 The man can't hold me down pic.twitter.com/5iCh00kDFN — Joseph Marquez (@C9Mang0) January 9, 2019