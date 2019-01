Ian Bell n'en finit plus de dévoiler des informations sur la Mad Box, console surpuissante annoncée il y a peu.

Ian Bell, qui a découvert Twitter depuis peu, en a remis une couche sur la Mad Box, surpuissante console annoncée mystérieusement cette semaine. L’intéressé a notamment partagé deux images du possible design de l’objet.

L’occasion de découvrir une console avec des courbes très audacieuses, qu’on ne pourra visiblement placer qu’à la verticale sur son meuble. De toute évidence, Ian Bell souhaite qu’on expose la Mad Box, qui pourra s’illuminer avec plusieurs couleurs. Sur les rendus, les composants ont été volontairement floutés.

Just for you guys, we blurred the internals as we're still in discussions xx pic.twitter.com/8SjWsdTzHR

— Ian Bell SMS (@bell_sms) January 4, 2019