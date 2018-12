Le film Spider-Man: New Generation mentionne un album de Noël humoristique. La blague est devenue réalité.

Si vous avez vu Spider-Man : New Generation (foncez en ces périodes festives, c’est excellent), vous avez sans doute entendu parler d’un album de reprises de chansons de Noël. Croyez-le ou non mais cette blague est devenue une réalité sur les plateformes YouTube (chaîne de Sony Pictures Animation), Apple Music ou Spotify. Où l’on peut donc écouter quelques morceaux drôles, interprétés par les héros du long métrage.

L’album en question s’intitule A Very Spidey Christmas et comporte cinq titres pour une durée totale de 11 minutes. Il s’inscrit dans la volonté de Sony Pictures d’appuyer la communication d’un film dont tout le monde parle depuis sa sortie (et qui a déjà rapporté près de 130 millions de dollars selon Box Office Mojo).

Spider-Man prolonge la magie de Noël

Spider-Man : New Generation est indéniablement l’un des films de cette fin d’année 2018 — et probablement l’un des meilleurs films de super-héros de tous les temps. Rempli de gags qui font souvent mouche et très bien référencé, le long métrage est à la fois drôle, joli et intelligent.

Grâce à cet album humoristique, le super-héros costumé imaginé par Marvel prolonge un peu plus l’esprit de Noël. Si vous avez un peu de place dans vote playlist, n’hésitez pas à y prêter une oreille. Les anglophones apprécieront d’autant plus les paroles de ces classiques… revisités.

Crédit photo de la une : Sony Pictures Signaler une erreur dans le texte