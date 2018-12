Cloud Imperium, studio derrière Star Citizen, termine l'année avec une bonne nouvelle. Et de l'argent plein les caisses.

Les habitudes ne changent pas et Star Citizen continue d’empiler de l’argent à ne plus savoir qu’en faire — même si on a quelques idées à ce sujet. Dans un communiqué publié sur le site de Cloud Imperium Games le 19 décembre 2018, Chris Roberts a annoncé une levée de fonds de 46 millions de dollars ( !). Malgré les incertitudes qui continuent de planer sur son jeu et les démêlés judiciaires avec Crytek, le studio est parvenu à convaincre des investisseurs milliardaires, généreux — et peu frileux — de continuer à financer un gouffre à cash qui peine à se montrer convaincant.

Cette somme permettra à Cloud Imperium Games de financer la campagne marketing de Squadron 42, l’extension solo de Star Citizen qui se déroule dans le même univers (rappel : aucun des deux jeux n’est sorti ou prêt à sortir). En effet, Chris Robert, un brin démagogique, refuse d’utiliser l’argent des joueurs — 211 millions de dollars ( ! !) — à cet effet. Les backers lui en seront probablement gré.

Star Citizen, une arlésienne coûteuse

« Cet investissement nous aide à garder notre indépendance. Nous n’avons peut-être pas les ressources d’Activision ou d’Electronic Arts pour lancer nos jeux ambitieux, mais nous avons désormais notre destin entre les mains pour le marketing de Squadron 42, d’autant que nous avons une arme secrète : chacun d’entre vous [qui avait dépensé de l’argent pour du vent] », clame Chris Robert, qui a décidé d’en dire plus sur les mouvements de trésorerie de son entreprise. Ainsi, un bilan financier sur les arrivées et dépenses entre 2012 et 2017 a été dévoilé.

Ces millions de dollars amassés ne manquent pas de rimer avec de nouvelles promesses : le développement de Squadron 42 pourrait être terminé d’ici la fin d’année prochaine, avec six mois d’alpha durant le premier semestre 2020 et lancement d’une bêta dans la foulée. On rappelle que la campagne Kickstarter de Star Citizen a débuté en 2012.

