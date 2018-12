Avec 1,6 milliards d'écoutes cette chanson de 1975 vient de détrôner Smell Like Teen Spirit en tête du classement des chansons du 20e siècle les plus streamées.

Ce n’est qu’un pauvre garçon, d’une famille pauvre, personne ne l’aime… Pourtant, sa chanson, sortie en 1975, cumule plus d’1,6 milliard d’écoutes sur les plateformes d’écoute. Ce chiffre, dépassé le 11 décembre 2018 lui permet de devenir la chanson du XXe siècle la plus streamée. Ce titre a révolutionné son époque avec sa durée inhabituelle de 6 minutes, et son chanteur moustachu reste l’une des plus belles voix de l’histoire de la musique.

Vous l’aurez compris, c’est Bohemian Rhapsody qui devient la chanson sortie avant l’an 2000 la plus écoutée en streaming. Avec plus d’1,6 milliard d’écoutes cumulées sur différentes plateformes comme Spotify, Apple Music ou YouTube, le classique de Queen prend la tête du classement. Celui-ci fait la part belle aux titres rock, puisque le chef d’œuvre interprété par Freddie Mercury dépasse Smell Like Teen Spirit de Nirvana, alors que Sweet Child O’Mine des Guns N’Roses vient compléter le podium.

Bohemian Rhapsody a profité du succès du biopic éponyme, qui cartonne au box-office, avec près de 3 millions d’entrées rien qu’en France, pour gagner un nombre conséquent d’écoutes. Du côté d’Universal, qui possède les droits de la chanson, on se frotte les mains. « Bohemian Rhapsody est une des meilleures chansons de l’histoire, par un des meilleurs groupe de l’histoire », se félicite Lucian Grainge, CEO de Universal Music. Difficile de ne pas être d’accord avec lui, quand on voit le succès du titre 43 ans après sa sortie.

Ce chiffre colossal d’1,6 milliard ne suffit cependant pas à concurrencer les chansons sorties à l’ère du streaming. Par exemple, Shape of You de Ed Sheeran cumule près de 6 milliards d’écoutes à l’heure où nous écrivons ces lignes, rien que sur Youtube et Spotify. Et Despacito de Luis Fonzi et Daddy Yankee culmine à 5,7 millards d’écoutes, sur Youtube seul.