La compétition Wildlife Photographer of the Year a sanctionné un de ses lauréats 2017 pour avoir utilisé un animal empaillé sur son cliché. Après une enquête minutieuse, le photographe Marcio Cabral est disqualifié et banni à vie de la compétition.

Ce vendredi 27 avril, le concours Wildlife Photographer of the Year a annoncé qu’il retirait son prix au photographe Marcio Cabral. Cette décision intervient à l’issue d’investigations ayant mis en évidence l’utilisation… d’un animal empaillé.

It's with great sadness we're letting you know that after a careful investigation into the image 'The night raider', we have disqualified the photograph. It was the winner of the 2017 Animals in Their Environment category. More info here : https://t.co/fsgHzUS83Q pic.twitter.com/dFPuiKZJzS

— Wildlife Photographer of the Year (@NHM_WPY) April 27, 2018