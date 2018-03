Niantic Labs s'apprête à lâcher une grosse mise à jour pour Pokémon Go, en introduisant des missions axées sur la narration afin de conduire le joueur jusqu'à un Pokémon légendaire, le très populaire Mew.

L’arrivée du printemps et des beaux jours qui vont avec coïncide avec une mise à jour majeure pour Pokémon Go. Avant la fin mars, le studio qui développe le jeu vidéo en réalité augmentée, Niantic Labs, introduira du contenu supplémentaire afin que les joueurs aient toujours envie de capturer des créatures en se baladant en extérieur, sans pour autant que cette activité ne soit trop rébarbative.

La mise à jour intégrera en particulier une série de quêtes participant à un arc narratif visant à mener les dresseurs jusqu’à Mew, le 151ème Pokémon bien connu des fans de la franchise. Une belle manière de relancer l’intérêt de l’application en joignant l’utile (les récompenses) à l’agréable (un peu de narration très bienvenue).

Mew va sortir de sa cachette

Dans ce scénario, un certain Professeur Willow va demander de l’aide aux joueurs pour résoudre une série d’événements mystérieux pouvant être liés à Mew. En termes de jouabilité, le récit se scindera en deux types de tâches : les Études de terrain et les Études spéciales. Alors que les premières seront distribuées en masse dans des PokéStops, les secondes, confiées par le Professeur Willow, offriront la possibilité de percer quelques secrets et ainsi faire avancer le récit.

Les Études de terrain reposeront sur des objectifs simples, comme découvrir et attraper certaines créatures du jeu. En réussir une par jour donnera droit à un tampon : au bout de sept, une Phase d’Étude pourra être complétée afin d’obtenir plus de récompenses/ Au bout d’un moment, cela débloquera la rencontre avec le Pokémon légendaire.

« Vous pouvez terminer autant de missions d’étude que vous le souhaitez par jour […]. Ces missions ont aussi différents niveaux de difficulté. Plus une mission est difficile, et meilleures seront les récompenses qui vous attendent », explique Niantic. Ce qui revient à dire que le studio a envie de gâter les joueurs, surtout ceux qui mobilisent du temps pour le jeu, tout en développant le récit.