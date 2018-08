Canal+, beIN Sport, SFR qui devient RMC... regarder le football en France n'a jamais été aussi complexe. Quel abonnement choisir ? Quel opérateur privilégier ? Peut-on avoir la Ligue 1, la Ligue des Champions et l'Europa League dans un même abonnement ? Notre guide complet sur la SVoD football 2018/2019 répondra à toutes ces questions.

Article mis à jour le 13 août 2018 pour la saison 2018/2019.

Après une Coupe du monde bienheureuse pour les Bleus, la saison 2018/2019 de football a officiellement commencé et, à l’heure où nous écrivons ces lignes, les championnats français — Ligue 1 et Ligue 2 — et anglais – Premier League — ont déjà repris — sans compter les tours préliminaires des compétitions européennes (Ligue Europa, Ligue des Champions). Ceux d’Espagne — Liga — et d’Italie — Serie A — débuteront ce week-end tandis que celui d’Allemagne — Bundesliga — démarrera ses hostilités une semaine après.

Ligue 1, Ligue 2, Liga, Bundesliga, Serie A, Premier League et l’Europe… Il y a toujours matière à regard du (beau ?) foot à la télévision, mais encore faut-il avoir les bonnes chaînes et les abonnements idoines pour ne rien louper de son ou ses équipes préférées. Petit guide pour s’y retrouver entre les offres de beIN Sports, Canal+ et RMC Sport, entre autres.

Canal+ beIN Sport RMC Sport TNT Ligue 1 Oui (3 matchs par week-end) Oui Non Non Ligue 2 Oui (Canal+ Sport) Oui Non Non Ligue des Champions Non Non Oui Non (peut-être la finale ?) Ligue Europa Non Non Oui Oui Premier League Non Non Oui Non Liga Non Oui Non Non Serie A Non Oui Non Non Bundesliga Non Oui Non Non

Ligue 1 La Ligue 1 Conforama

Pour regarder l’intégralité des matchs de la Ligue 1 Conforama chaque semaine, plusieurs solutions s’offrent à vous. À vrai dire, rien n’a changé depuis la saison dernière et l’offre est toujours partagée entre deux diffuseurs : beIN Sport et ses sept matches en direct d’un côté (les autres sont en différé), Canal+ et ses trois grosses affiches de l’autre (une par jour de vendredi à dimanche).

Combien ça coûte ?

Ligue 2 La Domino’s Ligue 2

La Ligue 2 a repris depuis la fin du mois de juillet et, comme lors de l’exercice précédent, Canal+ et beIN Sport se partagent le calendrier. Pour la chaîne qatarie, on parle de neuf rencontres par journée (dont le multiplex), auxquelles s’ajoute celle en différé, d’abord diffusée en direct sur Canal+ Sport.

Combien ça coûte ?

Je suis client Opérateur TV (Orange, SFR, Bouygues, Fransat, Canal, Free) : 15 euros par mois, par offre, sans engagement et hors pack ;

: 15 euros par mois, par offre, sans engagement et hors pack ; Je veux passer par beIN Sport Connect : 15 euros par mois, sans engagement ;

: 15 euros par mois, sans engagement ; Je veux beIN Sport + Canal+ : 34,90 euros par mois (au lieu de 49,90 euros) pendant deux ans.

Ligue des Champions La Ligue des Champions

C’est certainement le plus gros changement de la saison 2018/2019 : SFR a récupéré les droits de diffusion des compétitions européennes, ce qui signifie que beIN Sport et Canal+ ne proposeront plus la Ligue des Champions sur leurs antennes. Pour regarder les plus belles joutes européennes, il faudra passer par RMC Sport et, par chance, il n’est pas nécessaire d’être abonné SFR pour y avoir droit.

Pour le moment, on ne sait pas si SFR diffusera la finale sur la TNT, comme le faisait le groupe Canal sur C8.

Combien ça coûte ?

Ligue Europa La Ligue Europa

SFR détient également les droits concernant la Ligue Europa. C’est donc le même topo que pour la Ligue des Champions, même si certains matches devraient être diffusés sur des chaînes de la TNT, comme ce fut le cas ces dernières saisons.

Combien ça coûte ?

Premier League La Premier League

On s’y est habitués depuis deux saisons déjà : la Premier League a migré vers SFR et cela n’a pas changé. Tout juste faut-il se faire au passage du bouquet SFR Sport à RMC Sport Access, proposé à tous les clients SFR sans surcoût sur la box (adieu l’application Apple TV), et à l’imbroglio causé par l’existence, à côté, des chaînes RMC Sport payantes. Pour le moment, la Premier League est donc accessible gratuitement pour les abonnés.

Combien ça coûte ?

Je suis client SFR (box ou mobile) : rien ;

Je ne suis pas client SFR : 19 euros par mois, sans engagement.

Liga Liga, Serie A et Bundesliga

Bien que Cristiano Ronaldo ait quitté la Liga pour la Serie A, le championnat espagnol reste une place forte du footballeur européen. Pour voir Lionel Messi et consorts, rendez-vous sur beIN Sport. Un constat qui vaut aussi pour la Bundesliga et la Serie A.

Combien ça coûte ?

Je suis client Opérateur TV (Orange, SFR, Bouygues, Fransat, Canal, Free) : 15 euros par mois, par offre, sans engagement et hors pack ;

: 15 euros par mois, par offre, sans engagement et hors pack ; Je veux passer par beIN Sport Connect : 15 euros par mois, sans engagement.

Le reste du foot

En plus de toutes ces compétitions, on peut également citer :

Les matches de l’Équipe de France : TF1 et M6 ;

La Coupe de la Ligue : France Télévisions, Canal+ et Foot+ ;

La Coupe de France : France Télévisions et Eurosport ;

Le championnat turc : beIN Sport ;

FA Cup (Coupe d’Angleterre) : beIN Sport ;

Coupe du Roi (Coupe d’Espagne) : beIN Sport.

