Battlefield Studios a volontairement opté pour des cartes petites dans la bêta de Battlefield 6. Mais que les puristes se rassurent : il y en aura des plus grandes dans le jeu complet.

Étalée sur quatre jours, la première phase de bêta de Battlefield 6 a permis à des millions de joueuses et de joueurs de découvrir le futur FPS de guerre d’Electronic Arts. Les premiers chiffres sont prometteurs, et les retours semblent positifs. Le retour en grâce de la saga est programmé pour le 10 octobre 2025, sur PS5, Xbox Series S, Xbox Series X et PC.

Il y a néanmoins un point qui déçoit plusieurs personnes : les cartes, ou plutôt leur taille. Dans un tweet publié le 11 août, l’internaute Zyren a témoigné : « Les cartes sont beaucoup trop petites. » Un avis partagé par le créateur de contenus Wisethug (plus de 500 000 abonnés sur YouTube) : après plus de 60 heures au compteur. Fin connaisseur de la licence, ce dernier estime que les environnements de Battlefield 6 ne constituent pas un point fort, contrairement aux anciens épisodes. Un point que Numerama a pu constater également en jouant à la bêta pendant plusieurs heures.

Il y aura des cartes plus grandes dans Battlefield 6

Sur la taille des cartes, le producteur David Sirland a tenu à rassurer les joueuses et les joueurs de Battlefield 6. En réponse à Zyren, il a précisé : « La vitesse dépend de la taille de la carte. Nous avons choisi ces cartes pour nous assurer de proposer la version la plus survitaminée de Battlefield – et montrer à tout le monde que nous savons aussi gérer ça. Les grandes cartes existent, et le rythme s’ajuste en conséquence. Vous pourrez le voir très bientôt ! »

En somme, Battlefield Studios a volontairement choisi des environnements étriqués pour la bêta de Battlefield 6, lequels sont :

Siège du Caire

Pic de la Libération

Offensive ibérique

L’objectif de ces trois cartes était de montrer que le FPS pouvait aussi offrir des affrontements intenses, avec le moins de temps mort possible — comme la concurrence. Une manière assumée d’assurer le spectacle, pour plaire au plus grand monde. Mais la précision de David Sirland suggère que Battlefield 6 saura proposer ces moments de temps calme et faire honneur aux véhicules (qui ont besoin d’espace).

Wisethug nuance toutefois l’enthousiasme : selon lui, les décors qu’il a pu explorer — y compris dans le Battlefield Labs, et pas seulement ceux de la bêta — ne représentent pas le point fort de l’expérience multijoueur. Gardons tout de même en tête que des ajustements sont à prévoir concernant le pool de cartes, lequel évoluera avec le temps et des mises à jour.

Et justement, la deuxième phase de bêta, prévue du 14 au 17 août, devrait introduire un tout nouveau champ de bataille : Empire State, situé à Brooklyn, New York. Cette carte, plus dense, promet de remettre l’infanterie au premier plan, après sa relative discrétion sur les maps initiales.

