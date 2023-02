Nintendo et Illumination se sont amusés à créer un site présentant l’entreprise de plomberie de Mario et Luigi. Une mine d’or de petites références.

Nintendo avait créé une petite polémique en brisant un mythe, en 2017 : Mario, la plus célèbre de ses mascottes, aurait troqué sa carrière de plombier pour celle de grand sportif. C’était écrit sur la description officielle du personnage, avant que la firme nippone ne se ravise quelques mois plus tard en réaffirmant que Mario est bien plombier. Grâce à une campagne promotionnelle aux couleurs du film d’animation à venir, on a une confirmation supplémentaire du vrai métier du héros.

À l’occasion du Super Bowl, finale du championnat NFL très suivie le 12 février 2023, Nintendo et Illumination ont créé un faux spot publicitaire sur Super Mario Bros. Plumbing, l’entreprise de plomberie dirigée par Mario et son frère Luigi. Très drôle, la séquence, dont la musique fait référence à une vieille chanson de rap de la série Super Mario Bros. Super Show, renvoie vers un véritable site pour prolonger le plaisir.

Mario est plombier. Point.

Le site SMBplumbing.com est entièrement dédié à la gloire de l’entreprise fictive, que Mario et Luigi auraient créé parce qu’ils en avaient assez d’avoir une hiérarchie. « Mon petit (mais plus grand) frère, Luigi, et moi en avions marre d’avoir affaire à des chefs méchants, nous avons alors sauté sur l’occasion de gérer les problèmes de plomberie de Brooklyn nous-mêmes », indique l’historique. D’ailleurs, l’un des anciens patrons partage un commentaire assez acerbe : « Il n’y a aucune loyauté avec Mario et Luigi ! Les deux frères ont travaillé pour moi jusqu’à ce qu’ils décident de tout plaquer pour lancer leur propre entreprise… Un jour, ils retiendront leur leçon… »

Site de l’entreprise de plomberie de Mario et Luigi. // Source : Capture d’écran

SMBplumbing.com est surtout rempli de petits easter eggs (clins d’œil) savoureux :

On peut voir un macaron « Certified Super! », le mot « Super » faisant référence au nom des jeux vidéo. Quand on clique dessus, un son bien connu des fans retentit (le bruitage qui se produit lorsqu’on prend un champignon pour devenir plus grand).

Quand on clique sur le macaron « As seen on TV! », la musique de départ d’une course Mario Kart se lance (on voit d’ailleurs des karts dans la dernière bande-annonce du film).

Quand on clique sur la bouche d’égout, le site nous envoie vers une très jolie affiche du film, centrée sur Bowser.

Les notes attribuées par les clients sont des étoiles (et les étoiles sont extrêmement importantes dans les jeux vidéo).

Le slogan « Fixing pipes est notre dada ! » renvoie aux tuyaux que l’on peut traverser dans les jeux vidéo (pipes = tuyaux).

Les deux frères ont besoin de recruter un comptable pour gérer leur compte en banque. Ils emploient le mot « coins » plutôt que « money » pour désigner l’argent. Dans les jeux vidéo, on ne cesse de ramasser des pièces.

Il y a une fausse page erreur 404, qui montre des tuyaux jouant de la musique quand on appuie dessus.

À noter que le site mentionne un numéro de téléphone — 929-55-MARIO — que l’on peut appeler ou auquel on peut envoyer un message. Selon un article de Polygon publié le 12 février, il permettrait d’entendre la voix de Charlie Day (qui incarne Luigi dans le film d’animation).

