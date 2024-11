Lecture Zen Résumer l'article

Gratuit à l’occasion de son 20e anniversaire, Half-Life 2 a explosé son record d’audience sur Steam. Plus de 60 000 fans ou curieux se sont réunis pour (re)découvrir le FPS culte.

Half-Life 2 a fêté ses 20 ans le 16 novembre 2024. Et, on peut dire que cet anniversaire a été célébré comme il se doit, aussi bien par Valve que par la communauté Steam. L’éditeur américain avait effectivement prévu une mise à jour importante pour l’occasion, avec l’intégration des deux extensions (Episode One et Episode Two), des commentaires audio sur les coulisses du développement ou encore la correction de certains bugs.

Il fallait remonter au 17 novembre 2023 pour voir la trace d’un patch pour Half-Life 2, et il se contentait de nettoyer quelques fichiers. Ici, Valve a été beaucoup plus ambitieux, alors qu’un collectif de passionnés, appuyé par Nvidia, est en train de travailler sur une version RTX. En tout cas, le public a répondu présent : selon les statistiques fournies par SteamDB, Half-Life 2 a explosé son record d’audience, avec 64 085 joueuses et joueurs connectés simultanément.

Half-Life 2 explose son record sur Steam

Outre le cap de la vingtaine passé par Half-Life 2, un jalon qui attire forcément, Valve a opté pour une stratégie commerciale intelligente : rendre temporairement son FPS gratuit (il l’est encore à l’heure où nous écrivons ces lignes, jusqu’au 18 novembre, à 19h, heure française). Half-Life 2 a forcément profité de cette opportunité afin de réunir des fans et des curieux. D’autant qu’il bénéficie d’un nombre toujours plus conséquent d’utilisatrices et d’utilisateurs Steam dans le monde (par rapport à la période de son lancement).

Avant ce pic à plus de 60 000 personnes, Half-Life 2 se contentait de quelques milliers d’irréductibles. Il y a eu quelques poussées dans le trafic, comme en août 2021, grâce à un événement communautaire (plus de 16 000 personnes), ou en janvier 2020, grâce à une semaine de gratuité (plus de 6 000 personnes). Mais pas de quoi pulvériser le record comme vient de le faire le titre ayant un statut de référence dans son genre.

Ce succès pourrait donner des idées à Valve, susceptible de vraiment casser internet en officialisant Half-Life 3 (un serpent de mer). L’entreprise pourrait aussi reprendre le développement de Half-Life 2: Episode 3, abandonné au profit de Left 4 Dead. « C’était vraiment un timing de lancement serré et il y avait besoin de l’effort de chacun. Cela a valu le coup, je veux dire, Left 4 Dead était excellent. Mais cela a pris tellement de temps, et c’est à la fois tragique et comique d’y repenser, que lorsque nous avons voulu revenir sur l’Episode 3, c’était trop tard. Il nous fallait un nouveau moteur pour continuer la saga Half-Life. Aujourd’hui, avec le recul, ce n’était pas la bonne décision. On aurait pu y revenir et travailler deux ans sur Episode 3 », confie le développeur David Speyre dans un documentaire sur le 20e anniversaire du jeu.

