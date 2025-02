Lecture Zen Résumer l'article

Firefox traverse une tempête ces jours-ci, en raison d’une clause controversée dans ses nouvelles conditions d’utilisation. Des appels à quitter le navigateur ont même été lancés. Mais pour Mozilla, le passage en cause a mal été compris et il n’y a pas lieu de s’alarmer.

C’est un tweet qui résume bien la nature de la controverse dans laquelle Firefox vient de tomber en cette fin de mois de février. « Mozilla vient de modifier les conditions générales d’utilisation de Firefox. Si vous êtes un adepte de la protection de la vie privée, il est peut-être temps de passer à autre chose. »

Partagé le 27 février sur X (ex-Twitter) par Theo, un développeur suivi par 197 000 internautes, il reprend un autre message rédigé le même jour par Brendan Eich, le créateur du langage informatique JavaScript. « C’est quoi ce bordel », écrit-il sur le réseau social, avant de partager plusieurs captures d’écran les unes à la suite des autres.

Le message décontenancé de Brendan Eich. // Source : Capture d’écran

« Vous accordez une licence mondiale non exclusive… »

Objet de son courroux et de l’inquiétude de Theo ? La découverte d’une clause qui semble donner tous les droits à Mozilla, l’éditeur de Firefox. Depuis une mise à jour effectuée le 25 février, les conditions d’utilisation de Firefox déclarent désormais, dans la section « Vous accordez à Mozilla certains droits et autorisations » :

« Lorsque vous chargez ou entrez des informations par le biais de Firefox, vous nous accordez une licence mondiale non exclusive et excluant toute redevance pour l’utilisation de ces informations pour vous aider à naviguer, utiliser et interagir avec du contenu en ligne dans le cadre de votre utilisation de Firefox. »

C’est ce passage qui a déclenché la polémique et qui a donné lieu à ces messages alarmistes, dont les vues cumulées se rapprochent des 3 millions. Le mécontentement de Brendan Eich a connu un écho d’autant plus fort que l’intéressé a longtemps été un cadre clé de Mozilla : directeur technique de 2005 à 2014, puis directeur général avant d’être poussé vers la sortie.

Firefox, qui a été présenté comme un navigateur web soucieux de la vie privée, aurait fait une malheureuse sorte de route ? // Source : Mozilla

L’affaire a depuis donné lieu à de nombreuses réactions à la suite des deux messages, mais aussi sur des espaces spécialisés, comme le sous-Reddit de Firefox. « Autosabotage », lit-on dans un des fils de discussion. Un autre, plus mesuré, demande surtout des éclaircissements.

Ces dernières heures, des explications plus nuancées sont d’ailleurs venues modérer les cris d’orfraie initiaux. De la simple « formulation juridique standard », juge par exemple cet internaute, afin de « s’assurer qu’ils peuvent techniquement fournir les fonctionnalités de Firefox » comme l’autocomplétion ou le téléversement d’images.

Pour soutenir son argument, il relève que le passage contesté contient la mention « dans le cadre de votre utilisation de Firefox » ce qui, analyse-t-il, « limite explicitement l’utilisation aux objectifs que vous indiquez dans le navigateur, et non à une licence générale ». Mais d’autres trouvent que cela reste mal formulé ou tout simplement trop vague et large.

L’affaire a en donné lieu à des échanges denses sur le dépôt de Mozilla sur GitHub avec des dizaines de messages — ainsi que des rappels à l’ordre qui invitent les internautes à débattre autre part (un espace de discussion existe ailleurs), dans la mesure où GitHub n’est fondamentalement fait pour ça ; le lieu est avant tout dédié à la gestion de projet et au code.

Mozilla cherche à calmer le jeu

Dans ce nouvel espace plus approprié, la conversation a également été très animée — 130 réponses relevées. Mozilla, en préambule, a rappelé que ces CGU sont une première pour Firefox, arrivées en marge de la mise à jour de sa politique de confidentialité. Mozilla rappelait toutefois ses trois principes cardinaux : transparence, vie privée, contrôle laissé à l’internaute.

Un rappel qui n’a toutefois pas suffi, tout comme le billet de blog paru le 26 février et qui annonçait justement l’introduction de CGU pour Firefox et une mise à jour de la politique de confidentialité. Depuis, la publication a été, elle aussi, actualisée, tandis qu’une employée de Mozilla est intervenue dans les commentaires pour calmer le jeu.

Les nouvelles CGU de Firefox font polémique. // Source : Mozilla

« Nous avons constaté une certaine confusion au sujet de la formulation concernant les licences, et nous souhaitons donc clarifier ce point », relève Mozilla. « Nous avons besoin d’une licence qui nous permette de rendre possible certaines des fonctions de base de Firefox », est-il ajouté — comme celles relevées précédemment.

« Sans cela, nous ne pourrions pas utiliser les informations saisies dans Firefox, par exemple. Il ne nous donne PAS la propriété de vos données ni le droit de les utiliser à d’autres fins que celles décrites dans l’avis de confidentialité », est-il encore indiqué. Reste à voir si l’explication fera mouche, y compris auprès de Brendan Eich, qui n’avait pas encore réagi.

Votre VPN préféré n'est pas celui que vous croyez Quels sont les meilleurs VPN en 2025 ? Notre comparatif Retrouvez notre comparateur pour choisir le meilleur VPN

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama