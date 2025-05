Lecture Zen Résumer l'article

Lilo et Stitch est la dernière victime d’une grosse tendance récente de Disney : les live-action. À l’occasion de la sortie du film dans les salles, le 21 mai 2025, nous avons tenté de jouer au jeu des 7 différences, entre l’adaptation et le dessin-animé original.

Blanche-Neige, La Petite Sirène, Le Roi Lion, et bientôt Vaiana… Depuis quelques années, Disney s’est lancé un défi : adapter tous ses chefs-d’œuvre en live-action, pour toujours plus de plaisir. Une entreprise risquée, qui rencontre généralement un succès mitigé auprès des fans.

La dernière réinterprétation en date, Lilo et Stitch, ne fait pas exception à la règle. Pour mieux mesurer l’abîme qui sépare le dessin animé original de sa version 2025, voici donc 7 différences majeures, qui nous ont particulièrement marqués lors du visionnage.

Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur la fin des deux versions de Lilo et Stitch.

1. Lilo devient une enfant comme les autres

Voilà probablement le changement le plus important apporté au live-action : la personnalité de Lilo. Dans le dessin animé original, la petite fille est rejetée par ses camarades pour son humour et ses hobbies, jugés bizarres.

Lilo est alors fan d’Elvis Presley, elle offre des sandwichs au beurre de cacahuètes à Doudou, le poisson qui contrôle la météo, elle possède une peluche nommée Souillon et elle adore prendre en photo les gens sur la plage.

Lilo, l’enfant qu’on aurait tous rêvé d’être // Source : Disney

À l’inverse, la version de 2025 la transforme en tout ce qu’elle n’est pas : une gamine banale, qui fait des bêtises à la moindre occasion et qui se pose même des questions sur sa méchanceté intérieure. Il est extrêmement dommage d’avoir réduit en miettes le personnage de Lilo, auquel des millions de petites filles, tout aussi marginalisées, avaient pu s’identifier depuis le début des années 2000.

N’ayons pas peur des mots : l’adaptation en live-action est une insulte pure et simple à Lilo, qui s’amuse désormais davantage de simples bruits de pets que de la vacuité de la vie.

2. Nani abandonne son Ohana

Dans la première version de Lilo et Stitch, Nani était une grande sœur débordée, qui galérait à joindre les deux bouts depuis la mort de ses parents et qui enchaînait les petits boulots pour subvenir aux besoins de sa famille.

Mais, malgré tout, elle possédait un trait de caractère très important : elle ne négligeait jamais sa sœur Lilo, avec qui elle entretenait une relation fusionnelle, en dehors de leurs disputes. C’était son Ohana : personne ne doit être abandonné ni oublié.

Nani, la meilleure // Source : Disney

En 2025, Nani a quelque peu laissé de côté cette citation phare et semble presque agacée la première fois que Lilo la mentionne devant elle. Elle poursuit aussi d’autres rêves : entamer des études de biologie marine aux États-Unis, loin d’Hawaï.

Une représentation un brin problématique, qui sous-entend que la vie sur l’île n’est pas un avenir suffisamment prestigieux pour elle, d’autant que sa voisine l’encourage à « les rendre fiers », en partant loin de sa sœur. Alors, bien sûr que l’on ne peut que saluer l’indépendance de Nani. Mais cette conclusion aurait été impensable pour le personnage de 2002, si attaché à Lilo et à son lieu de naissance.

3. Bye bye Gantu, hello Mme Kekoa et Tūtū

En 2002, un extraterrestre à la carrure impressionnante était chargé de retrouver Stitch, sur Terre : le capitaine Gantu. Un antagoniste rayé de la carte dans la version live-action, qui a préféré transformer le créateur du petit alien bleu, le Dr Jumba, en grand méchant.

En revanche, deux personnages inédits ont été ajoutés, en 2025 : Mme Kekoa, une assistante sociale chargée de veiller sur Lilo et Nani, ainsi que Tūtū, une vieille voisine un brin excentrique qui prendra la garde de Lilo et Stitch à la fin du film.

RIP Gantu // Source : Disney

4. Pleakley a perdu toute sa splendeur queer

Les fans le redoutaient, et le live-action a confirmé toutes leurs craintes : l’extraterrestre Pleakley est devenu un simple homme blanc, fan de mode. Pourtant, dans le dessin animé original, le personnage possédait de nombreuses caractéristiques d’une icône queer : une garde-robe assignée au genre féminin, une passion pour les perruques et les costumes, une apparence gender fluid, et même une idylle avec le Dr Jumba, détaillée dans la série animée dérivée de Lilo et Stitch.

Pleakley dans le dessin animé // Source : Disney

Rien de tout cela ne transparaît dans l’adaptation de 2025, qui transforme Pleakley en un protagoniste pas très futé, loin de sa splendeur habituelle. Il faut dire que Disney a également modifié son arc narratif, faisant de Jumba un antagoniste. L’entreprise a aussi supprimé les déguisements ridicules pour que le duo passe inaperçu auprès des humains, qui constituaient pourtant une source infinie de blagues dans le film original. Le réalisateur du live-action, Dean Fleischer Camp, a toutefois tenté de garder l’essence de Pleakley, sans succès, comme il l’a confié dans une vidéo publiée sur TikTok, le 5 mai. Dommage.

5. L’arc narratif du vilain petit canard

Lorsqu’il débarque sur la planète Terre, Stitch n’a qu’un seul objectif : tout détruire sur son passage. Le petit alien bleu finit pourtant par s’assagir aux côtés de Lilo, qui va progressivement mettre en lumière sa solitude, lorsqu’il comprend qu’il n’a jamais connu ses parents.

Lors d’une séquence devenue culte du dessin animé original, Stitch finit par s’enfuir pour tenter de retrouver sa propre famille, comme dans le conte du vilain petit canard. Il se perd alors dans la forêt en criant un « Je suis perdu » déchirant.

L’histoire du vilain petit canard est si importante pour Stitch // Source : Disney

Or, cet arc narratif a été complètement gommé du live-action, ce qui rend la rédemption de Stitch beaucoup moins cohérente et bien plus expéditive. Sans oublier que cela supprime toute une scène aussi bouleversante qu’adorable.

6. Cobra Bubbles, un agent de la CIA hors pair

Il s’agissait de l’un des twists les plus savoureux du dessin-animé : Cobra Bubbles, l’assistant social qui encadrait Nani et Lilo, se révélait en réalité être un ancien agent de la CIA, avec une bonne connaissance des extraterrestres façon Men in Black.

Le live-action a décidé de dévoiler son véritable rôle dès les premières minutes, ce qui enlève tout le fun de la révélation finale, totalement absurde.

Cobra Bubbles en 2025 et en 2002 // Source : Disney

7. Elvis est absent

Lorsque Lilo adopte Stitch, elle lui enseigne les bonnes manières grâce à son idole : Elvis Presley, dont elle est absolument fan. Une séquence hilarante et improbable, qui voit notamment Stitch enfiler un costume pour l’occasion. Le live-action abandonne totalement cette passion de Lilo, lui laissant simplement l’écoute d’un vinyle familial du King, au début du film.

Si ce parti-pris est plutôt bienvenu, compte tenu de la vie violente menée par Elvis Presley, il manque toutefois de cohérence : le générique de fin montre ainsi Stitch dans ses habits de lumière, alors que son nom n’est pas mentionné une seule fois dans le film. Oups.

Stitch en Elvis, la classe incarnée (ou pas) // Source : Disney

