Comme la saison dernière, le PSG est dans le dernier carré de la Ligue des champions. Pour avoir une chance de remporter le titre, il faudra d’abord battre Arsenal dans une double confrontation qui s’annonce bouillante et indécise. La première manche a lieu ce mardi 29 avril 2025, à Londres.

Le PSG est encore au-devant d’une potentielle belle soirée, dans une compétition qui se refuse à lui depuis tant de saisons, mais après laquelle il court et dont il n’a peut-être jamais été aussi proche. Ce mardi 29 avril 2025, le club de la capitale défie Arsenal à Londres, pour une demi-finale aller qui s’annonce indécise et, espérons-le, spectaculaire.

Sur le banc, deux coachs espagnols, disciples de l’école barcelonaise et proches de Pep Guardiola, s’affrontent. D’un côté, Luis Enrique, qui a déjà connu le sacre en Ligue des champions et cherche à faire vivre ce bonheur au PSG. De l’autre, Mikel Arteta, en quête d’un premier trophée majeur avec Arsenal. Qui aura la possession ? Qui prendra le dessus ? Début de réponse avec la première manche.

Où suivre ce match entre le PSG et Arsenal diffusé ce mardi 29 avril 2025 en streaming ? Attention, ce n’est pas sur Canal+.

Où suivre le match entre le PSG et Arsenal en Ligue des champions ?

Quand a lieu le match entre le PSG et Arsenal ?

La demi-finale aller entre le PSG et Arsenal a lieu ce mardi 29 avril à 21h à l’Emirates. Le retour est déjà programmé pour le mercredi 7 mai, au Parc des Princes cette fois.

Arsenal – PSG n’est pas diffusé sur la chaîne Canal+

C’est sans aucun doute l’un des matchs les plus importants de la saison du PSG avant le retour. Cependant, le Groupe Canal ne bousculera pas ses pratiques pour autant : ce gros match de la Ligue des champions ayant lieu un mardi, il n’est pas proposé sur la chaîne principale. Arsenal-PSG est diffusé sur la chaîne Canal+ Foot (et Canal+ Live 1), exclusive au bouquet sport. Il faut souscrire à un pack ou à une formule plus chère pour y accéder. Notons quand même que certains abonnés peuvent l’avoir sans rien payer, grâce à une opération promotionnelle jusqu’à la fin de la saison.

L’autre demi-finale de Ligue des champions, qui oppose le FC Barcelone et l’Inter Milan, sera bien diffusé sur Canal+ le mercredi 30 avril.

Arsenal – PSG est-il diffusé en 4K HDR ?

Oui, Arsenal-PSG sera disponible en 4K HDR sur le canal Événement 4K HDR, avec un petit twist à rappeler : ce n’est pas de la vraie 4K, mais une simple mise à l’échelle.

Qui est favori entre le PSG et Arsenal ?

C’est très, très difficile à dire. Déjà champion de France, le PSG n’a remporté qu’un seul de ses quatre derniers matchs, toutes compétitions confondues. Toutefois, le club de la capitale réalise une année 2025 exceptionnelle et a enfilé le costume de l’épouvantail des équipes anglaises dans cette Ligue des champions, après les qualifications face à Liverpool (en huitièmes) et à Aston Villa (en quarts).

Solide deuxième de Premier League, Arsenal n’a plus perdu depuis douze rencontres et vient de faire tomber le Real Madrid, tenant du titre, au terme de deux confrontations abouties et maîtrisées. On rappellera aussi que les Gunners et les Parisiens se sont déjà affrontés cette saison en Ligue des champions, avec une victoire implacable des Londoniens sur le score de 2 à 0. Mais, c’était à un moment de la saison où le PSG était plus que poussif. Depuis, il est nettement monté en puissance. Signalons enfin que l’infirmerie d’Arsenal est bien remplie : Jorginho, Gabriel, Kai Havertz ou encore Gabriel Jesus sont blessés. Au PSG, tout le monde est là.

