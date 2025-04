Lecture Zen Résumer l'article

Le studio CD Projekt Red alerte sa communauté sur les rumeurs de beta test sur The Witcher 4. Rien de la sorte n’est prévu. Une prise de parole qui survient alors qu’une tentative d’escroquerie impliquant son futur jeu a été repérée.

Mauvaise nouvelle si vous pensiez qu’un beta test de The Witcher 4 était imminent : rien de la sorte n’est prévu dans l’immédiat. Par ailleurs, tout autre discours suggérant qu’il y a actuellement des invitations pour tester le prochain jeu de CD Projekt Red est à considérer comme un piège. Telle est la mise en garde que vient de lancer le studio polonais.

Dans un message sur X (ex-Twitter) publié le 16 avril, l’entreprise déclare avoir eu vent d’une arnaque ciblant The Witcher 4. « Récemment, nous avons reçu des signalements de certains membres de la communauté selon lesquels ils ont été invités à un test bêta de The Witcher 4 — c’est une arnaque ! », prévient-elle.

Le jeu The Witcher 4 n’est pas assez avancé pour être en beta

Le studio n’ignore évidemment pas la grande attente que suscite sa future aventure vidéoludique, après l’incroyable The Witcher 3: Wild Hunt et ses deux non moins formidables extensions. Mais, en filigrane, CD Projekt Red invite à rester lucide. D’autant que le développement du jeu n’est pas à un stade assez avancé pour envisager un bêta test.

Ciri, héroïne de The Witcher 4. // Source : CD Projekt Red

Dans le processus de conception d’un jeu, cette étape se situe en effet vers la fin du développement, lorsqu’il s’agit d’essayer le jeu et de remonter les divers bugs, en profitant d’une « main d’œuvre » volontaire, nombreuse et bénévole : les joueurs et les joueuses. En principe, le gros du jeu est prêt, on est alors aux fignolages, en prévision de la sortie finale.

En conclusion de son message, CD Projekt Red ne ferme pas la porte à un bêta test de The Witcher 4 à l’avenir, mais n’a rien décidé à l’heure actuelle. La politique du studio sur ce terrain a évolué d’un titre à l’autre, en fonction des besoins. Par exemple, il n’y a pas eu de beta test pour Cyberpunk 2077, autre grand jeu développé par ses soins.

Dans tous les cas, toute décision sera passée sur ses réseaux sociaux et sites web officiels.

