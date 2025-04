Lecture Zen Résumer l'article

L’apliniste et cascadeur Carlos Suarez, âgé de 52 ans, est mort d’un accident en parachute ce mardi 1er avril. Il tournait un film sur son parcours qui devait être diffusé sur Disney+ l’année prochaine.

Célèbre athlète et cascadeur espagnol, Carlos Suarez tournait un film intitulé La Fiera à Tolède en Espagne. Figure emblématique des sports extrêmes en Espagne, ce film aurait dû être diffusé sur Disney+ en 2026. Mais ce 1er avril, alors qu’il sautait en parachute, il a tragiquement disparu, comme l’ont rapporté des médias espagnols comme Marca.

Tué lors du tournage de son film Disney+

La production de La Fiera Atresmedia Cine et Mod Produccionnes ont annoncé le décès de Carlos Suarez dans un communiqué publié sur X. Elle regrettent sa disparition, expliquant que l’athlète « effectuait des sauts [en parachute] avec d’autres sauteurs professionnels pour le tournage du film « La Fiera » lorsque l’accident fatidique s’est produit. » Il doublait alors l’un des acteurs principaux en réalisant une cascade.

Carlos Suarez en deltaplane // Source : Carlos Suarez via YouTube

Carlos Suarez effectuait un saut en parachute depuis une montgolfière avec quatre autres parachutistes. Malheureusement, son parachute ne s’est pas ouvert (son parachute de secours non plus), la chute a été mortelle : Carlos Suarez a été retrouvé sans vie par les secours peu après l’atterrissage : l’intervention des pompiers et d’une unité de soins intensifs n’a pas permis de le sauver. Les quatre autres parachutistes ont pu atterrir en sécurité. Une production qui l’affirme : « les manœuvres ont été effectuées dans le cadre des strictes mesures de sécurité requises par ce type d’activité. » Sa disparition met évidemment en lumière les risques de ces pratiques extrêmes, malgré son expérience.

Un film sur son parcours devait être diffusé sur Disney+

L’expert en sports extrêmes âgé de 52 ans était réputé en Espagne par ses exploits, que ce soit en escalade, en trail, en alpinisme ou en base jump. Il avait réussi à gravir plusieurs sommets de plus de 8 000 mètres, ou des ascensions sans corde sur des parois célèbres, à l’instar du Naranjo de Bulnes, qu’il a été le premier à conquérir.

Avec toutes ses aventures, un film était en tournage : La Fiera (La Bête en espagnol) devait retracer son parcours, avec un acteur dans son propre rôle notamment. Il était prévu pour être diffusé sur Disney+ en 2026, mais naturellement, le tournage a totalement été interrompu.

Carlos Suarez lors d’une expédition en alpinisme // Source : Carlos Suarez via YouTube

Comme l’a rapporté Outside, Carlos Suarez s’était décidé à se remettre au base jump pour cette séquence : « Nous préparons minutieusement cette séquence pour être sûr que tout se passera bien. Nous le ferons aussi entourés des meilleurs ! Je ne peux pas en dire plus, mais c’est sûr que ce sera un très beau travail ! » En fait, l’athlète avait arrêté le base jump, plusieurs de ses camarades étant décédés dans des accidents de saut. Lui-même était passé près de la mort en testant un nouveau wingsuit (les combinaisons pour sauter en base jump) : il ne trouvait pas l’anneau pour ouvrir son parachute.

