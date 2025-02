Lecture Zen Résumer l'article

La plateforme Steam demande aux studios et éditeurs d’indiquer s’ils font appel à de l’IA générative pour développer leurs jeux. Activision ne peut donc plus se cacher en ce qui concerne Call of Duty.

Il y a quelques mois, Activision a été pris en flagrant délit en ce qui concerne l’usage d’IA génératives pour Call of Duty: Black Ops 6. En cause : une image promotionnelle montrant un zombie déguisé en Père Noël et pourvu de six doigts (les IA ont du mal avec les mains). Aujourd’hui, la multinationale est contraint d’assumer, à cause de Steam.

La plateforme de Valve demande aux éditeurs et développeurs d’indiquer sur la fiche-produit s’ils utilisent, oui ou non, des IA génératives pour produire leurs jeux vidéo, sous un onglet intitulé « Divulgation de contenu généra par IA ». Désormais, la page de Call of Duty: Black Ops 6 stipule noir sur blanc : « Notre équipe utilise des outils d’IA générative comme aide pour développer certains éléments du jeu. »

Un zombie à 6 doigts dans Call of Duty // Source : Reddit

Call of Duty et l’IA générative, c’est officiellement oui

Si Activision est contraint d’admettre son utilisation des IA génératives pour la production des jeux vidéo Call of Duty, la description lisible sur Steam reste assez vague sur ce que cela implique réellement. C’est acté pour les outils promotionnels, en témoigne l’affiche avec le zombie, mais est-ce également le cas pour le gameplay en lui-même ? L’IA générative peut être sollicitée pour créer rapidement des éléments cosmétiques — une manne financière non négligeable pour Activision. Ou encore pour remplir les environnements avec des détails qui n’ont pas besoin d’une précision chirurgicale (végétation, par exemple). Voire, pire, pour remplacer les doubleurs humains.

La page Steam de Call of Duty indique l’usage d’IA // Source : Capture d’écran

Activision ne sera bien évidemment ni la première ni la dernière entreprise à faire appel à de la génération de contenu par des intelligences artificielles. Et voir Steam forcer ses partenaires à assumer est plutôt une bonne chose : cette transparence permettra à tout un chacun de se positionner par rapport à cette évolution, selon ses principes. Ainsi, des joueuses et des joueurs pourraient ne pas être à l’aise avec l’idée d’investir dans un jeu impliquant l’usage d’IA.

En tout cas, certains ne sont pas surpris de voir une entreprise comme Activision céder aux IA, en dépit des moyens colossaux dont elle dispose (aussi bien d’un point de vue financier qu’humain). « C’est marrant de voir qu’Activision n’est littéralement jamais honnête, sauf quand on le force à l’être », ironise le créateur de contenu Jinzle sur X (ex-Twitter). « Quand ils précisent ‘Certains éléments du jeu’, ils veulent dire 90 % du jeu bien sûr », préfère blaguer l’internaute SNEAK. Même Kevin O’Connor, célèbre analyste de la NBA (près de 400 000 abonnés), n’a pas pu s’empêcher de commenter : « Cela inclut leurs horribles buildings, j’imagine ». Bref, on assiste à un retour du bâton.

