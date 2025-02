Lecture Zen Résumer l'article

Don’t Nod démontre encore sa capacité à construire des jeux narratifs dont le récit coming-of-age captive et attendrit, en plus de ravir nos yeux de superbes tableaux. Voici notre avis sur la Tape 1 de Lost Records: Bloom & Rage.

Swann est déjà inoubliable. Don’t Nod est parvenu à créer l’héroïne de jeux narratifs la plus attachante depuis… Max Caufield et Chloe Price. Mais il ne faudrait pas non plus tomber dans le piège de trop comparer Life is Strange et ce tout nouveau jeu, Lost Records: Bloom & Rage, dont l’identité narrative et visuelle est très singulière. La « Tape 1 » (le premier chapitre sur deux) est disponible sur PS5, Xbox Series et PC depuis le 18 février 2025.

En 1995, dans la petite ville de Velvet Cove, quatre amies — Autumn, Nora, Kat et Swann — ont fait un pacte. Vingt-sept ans après, elles se retrouvent pour affronter ce sombre secret. On interprète donc Swann à deux époques, mais c’est surtout en 1995 que l’action décisive se déroule.

Dans Lost Records: Bloom & Rage, tout est beau

Swann Holloway est une passionnée de cinéma. Elle ne sort jamais sans son caméscope et, même dans sa chambre, elle ne peut s’empêcher de filmer ce qui l’entoure — notamment son chat (que nous avons appelé Potiron). D’autant qu’un déménagement approche, alors, avant de quitter Velvet Cove, Swann est bien décidée à documenter la ville et son histoire en détails. Mais sur qui et sur quoi va-t-elle vraiment tomber ? La présence d’un twist éventuellement fantastique reste en suspens longtemps dans cette Tape 1, qui s’amuse d’ailleurs à jouer avec nos nerfs en faisant régulièrement référence aux films d’horreur.

On découvre en tout cas une héroïne au regard profondément tendre sur le monde. Son caméscope est une extension d’elle-même, et c’est ainsi que celui-ci devient le cœur vibrant du gameplay de Lost Records: Bloom and Rage. Car c’est bien là notre action principale : filmer, documenter, de la meilleure façon possible. Sur le papier, cela semble simple, mais dans les faits, on y prend un plaisir créatif addictif ; semblable à celui que l’on pourrait avoir, muni d’une véritable caméra entre nos mains.

Les environnements — artistiquement époustouflants autant en intérieur qu’en extérieur — y contribuent énormément. Don’t Nod est parvenu à un équilibre remarquable entre le réalisme graphique et la sensation de naviguer dans des tableaux. Le soin donné aux couleurs, en particulier, confère énormément de poésie à ce voyage.

La poésie s’instille en réalité un peu partout, y compris dans ce que dégage le personnage de Swann. Elle-même évoque d’ailleurs, au détour d’un dialogue avec son amie Kat, son affection pour la poétesse Emily Dickinson. Et il est vrai que son regard sur la nature semble avoir été en grande partie bâti sur cette inspiration, Dickinson percevant l’extraordinaire dans tous les événements naturels, du plus grand au plus minuscule. C’est aussi de cette façon que Swann voit le monde, et c’est ce qui justifie pour elle le projet de tout documenter. Quelques minutes suffisent pour que l’héroïne soit crédible, humaine et attachante.

Swann coche à peu près toutes les cases d’une personne introvertie à laquelle s’identifier, jusque dans des détails que l’on voit assez rarement dans les œuvres de fictions. Mais sans sombrer dans les clichés : elle dispose d’une véritable personnalité, que l’on peut affiner au fil de nos choix de dialogues dans cette histoire coming-of-age (atmosphère 90’s garantie), où amitiés et amours s’entrecroisent, et qui permet à Swann de découvrir qui elle est.

Plus encore que dans ses précédentes créations, Don’t Nod parvient non seulement à créer un jeu narratif aux personnages bien écrits et à l’histoire captivante, mais aussi un contexte au sein duquel on ne peut que se sentir impliqué. La tendresse, le calme, la peur, l’inquiétude, l’amitié : on ressent à merveille toutes ces sensations. Alors même qu’en comparaison d’autres titres du même genre, Lost Records n’attache pas tant d’importance à nous montrer les conséquences de nos choix. Étrangement d’ailleurs, ce n’est pas là un défaut, au contraire, cela fonctionne : on en vient à ne pas prêter tant que cela d’attention à « influer sur le scénario », on sait seulement qu’on est aux manettes et qu’on s’y sent bien.

Rien qu’à l’échelle de son premier chapitre, Lost Records : Bloom & Rage s’installe comme une pépite narrative et esthétique. On attend la Tape 2 — le 15 avril 2025 — avec impatience.

Note : 9/10*

*Cette note pourra encore évoluer — et sera accompagnée d’un test définitif — quand Numerama aura eu accès à la Tape 2.

