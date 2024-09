Lecture Zen Résumer l'article

Après les cérémonies de clôture des Jeux olympiques et paralympiques, on pensait les JO 2024 terminés. Pourtant, une dernière célébration a lieu aujourd’hui : la Parade des Champions. Où se déroule-t-elle, sur quelle chaîne est-elle diffusée, et à quelle heure ? Voici le programme de cet ultime événement des Jeux olympiques de Paris 2024.

Après la clôture des Jeux olympiques le 11 août et des Jeux paralympiques le 8 septembre, la Parade des Champions vient symboliser le point final de cette grande compétition ce 14 septembre 2024.

Quand et où suivre la Parade des Champions ?

Cette ultime cérémonie débutera le 14 septembre à 16h, sur la plus belle avenue du monde : les Champs-Élysées. Plus de 300 athlètes olympiques et paralympiques médaillés y sont attendus pour un défilé. Les athlètes français, tels que Léon Marchand, Teddy Riner, Cassandre Beaugrand ou encore Alexis Hanquinquant, seront de la partie pour ce dernier rendez-vous. De quoi conclure sur une note collective 100 % française.

Le cortège remontera l’avenue Georges V jusqu’à l’Arc de Triomphe, accompagné par les volontaires et organisateurs ayant contribué au succès des Jeux. La cérémonie se poursuivra avec l’avivage de la flamme du Tombeau du Soldat inconnu, suivi d’une remise de décorations des athlètes olympiques et paralympiques médaillés.

À 21h, un concert réunissant les artistes ayant participé aux cérémonies des JO se tiendra sur cette même place, avant de se conclure par un DJ set depuis l’Arc de Triomphe jusqu’à minuit. Un programme encore une fois bien chargé.

Où regarder la Parade des Champions des JO 2024 sur son TV ?

Comme pour tous les autres évènements des JO de Paris 2024, il est bien évidemment possible de suivre cela sur son téléviseur en direct. Vous pourrez suivre la Parade des Champions :

Dès 13h30 sur France 2, sur son TV ou sur le site et application france.tv ;

Mais aussi sur TF1 à partir de 15h.

Comment assister à la Parade sur place ?

Pour ceux qui habitent dans les environs, sachez que cet événement est gratuit et ouvert à tous. Cependant, une inscription préalable sur la plateforme parade.paris2024.org est nécessaire. Or, celle-ci est désormais « victime de son succès ». En effet, au moment de la rédaction de cet article, le 13 septembre, toutes les places pour la Parade des Champions ont été réservées. Gardez à l’œil cette adresse si toutefois certaines venaient à se libérer à quelques heures du lancement de la Parade des Champions.

Pour information, l’accueil se fera deux heures avant le début de l’évènement, soit à 14h. Vous pourrez accéder aux tribunes uniquement avec la présentation d’un e-billet contenant un QR code.

Accès à la Parade des Champions. // Source : Paris2024

Comment circuler durant pendant la Parade des Champions des JO 2024

Comme pendant la compétition, les restrictions de circulation restent également en vigueur. La ville de Paris indique que la station Charles de Gaulle – Étoile sera fermée (RER A, métro lignes 1, 2 et 6).

Des mesures de restriction s’appliquent également aux deux-roues et aux voitures. La circulation et le stationnement des véhicules motorisés seront interdits sur l’avenue Carnot ainsi que dans plusieurs rues adjacentes des 7e, 8e, 16e et 17e arrondissements. Ces mesures prendront fin le dimanche 15 septembre à 12h.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+