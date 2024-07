Lecture Zen Résumer l'article

Exploding Kittens est la nouvelle série animée Netflix, adaptée d’un célèbre jeu de société.

« Je ressemble peut-être à un chat, mais je suis un dieu piégé dans ce corps. » Globalement, attendez-vous à du chaos. La série animée Exploding Kittens arrive ce vendredi 12 juillet 2024 sur Netflix. Et c’est l’acteur Tom Ellis qui double le personnage principal. Qui est un chat. Un dieu. Les deux.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Adapté d’un jeu de société

Le nom de la série vous dit peut-être quelque chose : c’est le titre d’un célèbre jeu de société. On y trouve un principe de roulette russe. Les joueurs et les joueuses doivent piocher, à tour de rôle, une carte dans le paquet. À chaque fois, un chaton. Mais gare à ne pas tomber sur un chaton explosif, sinon, vous avez perdu. Et il faut à tout prix, grâce aux cartes, développer une stratégie pour se protéger des explosions, pour anticiper les prochaines cartes et pour forcer vos adversaires à piocher plus de cartes. Simple, drôle, efficace… et de l’humour caustique.

La série Netflix est donc adaptée de ce jeu de société, en y ajoutant toutefois une histoire (le jeu n’est pas narratif). Les personnages, eux, sont donc inspirés des chats sur les cartes. Le « Godcat », par exemple, en fait partie.

L’histoire d’Exploding Kittens

C’est autour de ce fameux Godcat que l’histoire de la série animée a été construite. Ce personnage, doublé par Tom Ellis (Lucifer), n’est autre que Dieu en personne. Le « Conseil » décide que Dieu doit temporairement redescendre sur Terre pour se reconnecter à la vie des humains, les aider. Il devra alors vivre parmi eux… mais sous la forme d’un chat, au sein d’une famille qui plus est très dysfonctionnelle.

Bien sûr, cette arrivée dans le monde humain ne sera pas sans embuches, car Satan a décidé de le suivre, et de s’incarner lui aussi en chat. Godcat va devoir protéger les humains face à Devilcat (doublée par Sasheer Zamata). Et comme le dit le synopsis officiel, c’est « le combat ultime entre le bien et le mal… sauf que Godcat est distrait par un pigeon qu’il a vu dans la cour et que Devilcat est occupé à faire la sieste sur l’ordinateur portable de quelqu’un ».

Tom Ellis interprète Godcat. // Source : Netflix

Attention, ne vous attendez pas à une série toute mignonne : Exploding Kittens repose sur de l’humour noir, voire très trash. Et notons aussi la présence de Greg Daniels, le showrunner de The Office (US), parmi les producteurs. Le créateur du jeu de société, Matthew Inman, est aussi à l’œuvre.

La saison 1 d’Exploding Kittens est composée de 9 épisodes.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2024 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+