Tom Cruise, narrateur d’un documentaire sur la corruption des JO ? Ce n’est pas une vraie production Netflix, mais une opération de déstabilisation Russe, d’après Microsoft. Le faux documentaire, visionné des dizaines de milliers de fois sur Telegram, rencontre cependant un important succès.

Olympics Has Fallen commence comme toutes les productions Netflix, avec le générique accompagné de son fameux « Tu dum ». Pourtant, ce qui suit n’a rien d’un contenu Netflix ordinaire : on peut voir Tom Cruise, face caméra, comme s’il était en train de donner une interview. L’acteur explique qu’en tant que grand fan de sports, il est révolté par l’organisation des Jeux olympiques de 2024, à Paris, et par les « fonctionnaires corrompus » qui n’hésiteraient pas à « détourner l’argent ».

Seulement, rien de tout cela n’est vrai. Olympics Has Fallen, qui se présente comme un « documentaire original Netflix, réalisé par Tom Cruise », n’en est pas réellement un. Il s’agit d’un faux film, réalisé en partie avec de l’intelligence artificielle et produit par un groupe de désinformation lié à la Russie, d’après les indications de Microsoft le 2 juin 2024.

Le faux documentaire Olympics Has Fallen. // Source : Capture d’écran Numerama

Une fausse vidéo avec Tom Cruise créée pour faire de la désinformation

Olympics Has Fallen s’inspire du film d’action de 2013 Olympus Has Fallen, dans lequel la Maison-Blanche est attaquée par un groupe terroriste. Dans le faux documentaire, que Numerama a retrouvé, il n’y a pas de groupe armé, mais le CIO, le Comité international olympique, est décrit par le narrateur comme un groupe mafieux qui chercherait à détourner de l’argent. Pendant 4 épisodes d’une dizaine de minutes chacun, diverses accusations sont portées contre les dirigeants du CIO, et tout particulièrement contre Thomas Bach, l’actuel président du comité. Dans les grandes lignes, les Jeux et leurs organisateurs seraient complètement corrompus depuis des années, et l’édition 2024 à Paris ne serait pas différente.

Tom Cruise est mis en scène comme étant le présentateur et le narrateur du faux documentaire. Dans l’introduction du premier épisode, l’acteur déclarerait personnellement avoir voulu faire la lumière sur les « pratiques criminelles » des dirigeants du CIO. Or, c’est faux : Numerama s’est aperçu en faisant une recherche inversée que les images de Tom Cruise en introduction de la vidéo sont tirées d’un message diffusé avant les projections de Top Gun: Maverick. Elles ont été modifiées avec de l’intelligence artificielle pour changer son visage et cloner sa voix.

Le faux documentaire Olympics Has Fallen est divisé en plusieurs épisodes. // Source : Capture d’écran Numerama

En dehors de ce détail, il est très difficile de savoir qu’il ne s’agit pas d’une vraie production Netflix. Le documentaire est étonnamment bien produit pour une vidéo de désinformation. Les fake news et les opérations de déstabilisation sont généralement faites à la chaine. Il est ainsi courant de voir des fautes d’anglais ou des problèmes de réalisation dans ce genre de contenu. Olympics Has Fallen évite la plupart de ces écueils et peut même se targuer d’avoir une réalisation soignée, avec des parties en dessin animés qui semblent avoir été créés expressément pour ce projet.

Olymics Has Fallen semble d’ailleurs rencontrer un véritable succès : sur Telegram, où il a initialement été partagé dès juillet 2023, les vidéos ont été regardées entre 80 000 et 170 000 fois. Sur la chaine, de fausses captures d’écran montrant les stories Instagram de stars telles que Miley Cyrus et Jared Leto, présentées comme évoquant le documentaire, ont également été partagées.

Des fausses captures d’écran de story mentionnant Olympics Has Fallen. // Source : Capture d’écran Numerama

Pour renforcer l’illusion, des messages sont même signés du nom de Tom Cruise. On peut notamment lire un texte, adressé à Thomas Bach, dans lequel l’acteur, tel un agent secret, expliquerait connaitre toutes les manigances du président du CIO. « Je savais que vous alliez traquer et détruire mon site en Grande-Bretagne et en France […] Des millions de personnes savent déjà qui vous êtes. Sincèrement, Tom et l’équipe de Netflix. »

L’opération d’un groupe cyber russe

Selon Microsoft, Olympics Has Fallen est l’œuvre de Storm-1679, un groupe cyber d’origine russe. Dans son rapport du 2 juin, consacré aux activités russes destinées à décrédibiliser les Jeux olympiques, Microsoft revient sur les nombreuses opérations en cours. On apprend que le faux documentaire joue un rôle particulier.

« L’utilisation d’effets spéciaux sophistiqués générés par ordinateur et d’une vaste campagne de marketing, y compris de fausses approbations de la part de médias occidentaux et de célébrités, indique une augmentation significative des compétences et des efforts par rapport à la plupart des campagnes d’opérations d’influence », indique ainsi Microsoft. S’il s’agit d’une opération particulièrement marquante, c’est loin d’être la seule menée en ce moment par Moscou.

Un extrait du faux documentaire Olympics Has Fallen. // Source : Capture d’écran Numerama

D’après Microsoft, une autre opération viserait à de faire croire à des risques accrus de violence ou d’attaques terroristes à Paris pendant les JO. Storm-1679 aurait ainsi créé une fausse vidéo de France24, qui affirmait que « 24 % des billets pour les Jeux avaient été retournés par crainte du terrorisme », et une fausse vidéo d’EuroNews, qui affirmait que « les Parisiens auraient souscri à une assurance immobilière en prévision d’attaques terroristes lors des Jeux ».

En plus de ses efforts pour perturber les JO, la Russie est à la manœuvre derrière plusieurs opérations de déstabilisation touchant la France ces derniers mois. Une fake news sur la mort d’un étudiant algérien en marge d’une manifestation pro-palestinienne a été partagée par des comptes liés à la Russie. Le pays est également accusé d’être à l’origine des graffitis de mains rouges sur le mémorial de la Shoah, et d’avoir ordonné le dépôt de faux cercueil sous la tour Eiffel.

