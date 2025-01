Lecture Zen Résumer l'article

Les faux trailers générés par intelligence artificielle, nouvelle plaie d’Égypte ? Sans doute que le cinéaste mexicain Guillermo del Toro n’est pas loin de le penser. En tout cas, il a déploré l’existence de ces bandes-annonces factices qui prétendent montrer son futur film, Frankenstein.

Si vous êtes d’ores et déjà à la recherche des premières images du futur film de Guillermo del Toro, à savoir une nouvelle adaptation de Frankenstein, prenez garde ! Vous risquez de vous faire piéger par de fausses bandes-annonces, générées par IA ou fabriquées de toutes pièces avec des extraits audiovisuels piochés ici ou là pour faire illusion.

C’est l’avertissement étonnant qu’a justement lancé le cinéaste mexicain le 30 janvier sur son compte BlueSky. Alors que son film doit sortir en 2025 sur Netflix (il fait d’ailleurs partie de la liste des 10 films de science-fiction et de fantastique que l’on attend le plus cette année), le réalisateur s’est ému de voir des trailers mensongers sur le net.

« Il y a de fausses bandes-annonces de fans pour Frankenstein sur YouTube. Il y a de l’intelligence artificielle et des éléments recyclés d’autres œuvres. Ce n’est pas notre film. Désolé, nous ne publierons pas de bandes-annonces ou de teasers avant l’été », a-t-il écrit. Cette prise de parole inhabituelle survient alors que la promotion débute à peine.

La production a en effet finalement consenti à diffuser une nouvelle image qui montre l’acteur Oscar Isaac dans la peau du docteur Victor Frankenstein. Le film doit sortir au mois de novembre 2025 sur Netflix et mettra également en scène Jacob Elordi (le monstre), Mia Goth (Elizabeth Lavenza) et Christoph Waltz (docteur Pretorius).

Oscar Isaac sous les traits de Victor Frankenstein. // Source : Netflix

Des faux trailers de Frankenstein en pagaille

Sauf que la place est déjà occupée en partie par de faux trailers qui ont vu le jour au cours des dernières semaines. On tombe très facilement dessus, via des requêtes aussi simples que « frankenstein 2025 trailer » ou bien « guillermo del toro frankenstein ». Et ça marche plutôt bien, car certaines ont déjà cumulé des centaines de milliers de vues.

Si elles font mine d’être officielles, aucune ne l’est. Si l’on regarde dans la description, on trouve d’ailleurs des mentions comme « Voici la bande-annonce du film Frankenstein, réalisée par un fan » ou bien « Il ne s’agit pas d’un trailer officiel, mais plutôt d’un trailer conceptuel, créé uniquement à des fins créatives et de divertissement. »

Oui, bien sûr. // Source : Capture d’écran

Une précision certes bienvenue, mais que personne ne juge évidemment bon de mettre dès le titre. On préfère laisser des titres alléchants, avec les mots clés qui vont bien, comme « Frankenstein Trailer 2025 | Netflix », « Frankenstein TRAILER 2025 Oscar Isaac, Mia Goth » ou bien « Frankenstein (2025) – First Trailer », et ainsi de suite.

Certaines de ces vidéos sont d’ailleurs relativement anciennes — l’une est sortie dès le mois de novembre 2024, tandis que la plus récente remonte au 30 janvier. Et nul doute que très vite de nouveaux clips verront le jour, en ajoutant cette image d’Oscar Isaac pour renforcer la mascarade. Cela, en tout cas, jusqu’à ce que le vrai trailer arrive.

Oui, oui… // Source : Capture d’écran

Le problème de Frankenstein n’est absolument pas isolé. Souvenez-vous de la fausse bande-annonce de Superman qui a trompé France 2 : c’était là encore un montage, avec utilisation de séquences créées par IA générative. Certes, pour un œil exercé, la supercherie ne tient pas. Mais on sait que des gens peu alertes se font déjà avoir par ces fausses images.

Il y a de toute évidence un vrai business des faux trailers, qui va bien au-delà du simple plaisir créatif et du travail artisanal. Certaines chaînes, telles que Screen Culture, KH Studio ou Stryder HD ont des centaines de vidéos de ce type à leur actif et par ailleurs des centaines de milliers d’abonnés. Jusqu’à 1,3 million pour Screen Culture.

C’est le ponpon, là. // Source : Capture d’écran

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ça ratisse large en inventant des trailers pour des films pas encore sortis, mais aussi des trailers pour des films qui n’existent pas encore (et qui n’existeront peut-être jamais) : The Fantastic Four: First Steps, Hulk versus Wolverine, Star Wars: Revan – The Old Republic, Doom 2, Predator 6, Alien Romulus 2…

Dans le roman original de Mary Shelley, l’intrigue porte sur le fait que la créature qu’a voulu animer Victor Frankenstein finit par lui échapper, ce qui symbolise l’incapacité du docteur à maîtriser les conséquences de ces actes. Difficile de ne pas y voir un drôle de parallèle avec toutes ces IA génératives dont on se sert un peu n’importe comment, de manière incontrôlée.

