La saison 2 d’Ahsoka a fait l’objet d’une récente rumeur autour de Natalie Portman, qui reviendrait dans Star Wars grâce à la série. Cette hypothèse, improbable et contestée, a toutefois fait rejaillir une autre piste, qui concerne encore l’actrice américaine.

Les contours de la saison 2 de la série Ahsoka commencent petit à petit à se préciser. Il y a un an, son développement sous l’égide de Dave Filoni, le directeur créatif de Star Wars, était confirmé. Plus récemment, décision a été prise de choisir Rory McCann pour incarner le personnage de Baylan Skoll, en remplacement de feu Ray Stevenson.

On ignore cependant encore beaucoup de choses sur cette suite, qui ne devrait vraisemblablement pas arriver en streaming avant 2026. Qui plus est, la nature ayant horreur du vide, les incertitudes concernant cette saison 2 laissent un boulevard aux rumeurs et aux bruits de couloir en tout genre. Mais il y en a une en particulier qui interpelle.

La rumeur incertaine de Natalie Portman dans Ahsoka

Sur sa chaîne YouTube, Kristian Harloff a affirmé que Natalie Portman serait sur le point de revenir dans Star Wars. Après tout, ce serait plausible : l’actrice américaine connaît bien la saga pour avoir incarné le personnage de Padmé Amidala lors de la prélogie et l’intéressée a déclaré être « partante » pour revenir de la saga.

En outre, on a déjà vu des retours de ce type. Dans la série Ahsoka déjà, il y a des flashbacks avec Anakin Skywalker (Hayden Christensen). Idem dans Obi-Wan Kenobi, qui met également en scène ce personnage ainsi qu’Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor). Eux aussi étaient à l’affiche des épisodes I, II et III de la saga cinématographique.

Faire revenir Natalie Portman sous les traits de Padmé ne serait pas bien difficile grâce à des flashbacks. D’autant qu’elle connait Ahsoka. La série d’animation The Clone Wars a déjà mis en scène des discussions entre les deux femmes — l’une est sénatrice et la compagne d’Anakin, l’autre est Jedi et sa disciple.

Cependant, les allégations de la chaîne YouTube s’avèrent contestées par le site Star Wars News Net. Celui-ci assure que, selon une source, il n’y a pas à ce jour de négociations entre la production et l’actrice pour qu’elle soit dans la saison 2 d’Ahsoka. Pas de retour de Padmé en vue, donc, à moins d’un coup de théâtre avant la fin du tournage.

L’autre théorie derrière la rumeur de Padmé

Mais en y regardant de plus près, il y a une théorie qui s’est glissée dans la rumeur. Natalie Portman, si elle revient, pourrait apparaître sous les traits d’un autre personnage. C’est ce que montrent des tweets rebondissant sur le possible de retour de l’actrice. Au lieu de parler de Padmé, les réactions tournent autour d’une certaine Abeloth.

Il convient de noter que cette hypothèse n’est pas tout à fait nouvelle. Sur Reddit déjà, des internautes trouvaient séduisante l’idée de caster l’actrice pour incarner Abeloth. On le voit par exemple dans ce fil de discussion, et dans cet autre, qui montre au passage une Natalie Portman souriante, et dont le rictus pourrait rappeler celui d’Abeloth.

Car le signe distinctif de ce personnage est d’avoir un large « sourire », qui est prolongé jusqu’aux oreilles en raison de joues déchirées. De fait, cela laisse voir apparaître une dentition effrayante et acérée, comme des clous par dizaines. Le tout donne un visage carnassier, accentué par un teint blafard, et des yeux noirs percés d’une lueur malveillante.

On ignore si Abeloth sera un personnage qui interviendra dans la saison 2 d’Ahsoka, pas plus que l’on ne sait si Natalie Portman l’incarnera. Mais ce que l’on peut dire d’Abeloth est qu’il s’agit d’une entité prenant la forme d’une femme aux longs cheveux pâles et à la silhouette cadavérique et quelque peu difforme.

Ce personnage a été inventé dans l’ancien univers étendu. Il s’agit d’une créature liée au côté obscur de la Force et qui s’en nourrit. Son histoire est racontée à travers les neuf tomes de la saga littéraire Le Destin des Jedi, qui prend place quarante ans après Un nouvel espoir, le tout premier film de Star Wars.

On dit qu’Abeloth est une créature pratiquement immortelle, qui aurait au moins cent mille ans. L’entité a bien sûr droit à ses articles dans HoloNet et Wookiepedia, deux encyclopédies de référence, qui détaillent notamment sa forme et, surtout, sa gueule. Pendant un temps, on a cru voir un indice de ce monstre dans The Acolyte, mais c’était une fausse piste.

Dernière chose à noter : Abeloth n’est aujourd’hui pas un personnage canon ; il appartient à l’ancienne continuité, qui a été déclassée en 2014. Mais il ne tient qu’à Lucasfilm de changer cet état de fait. D’autant que le studio ne se prive pas pour piocher dans cet univers étendu pour enrichir l’histoire de la saga. On l’a vu avec Thrawn.

