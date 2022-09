En 2023, deux mastodontes s’engouffrent dans le marché du jeu de cartes à collectionner, actuellement dominé par trois titres. Disney et Ravensburger sortiront Lorcana, dont les premières cartes ont été présentées.

Le marché des jeux de cartes à collectionner est dominé par les trois mêmes titres depuis des années. Magic (1993), Pokémon (1996) et, dans une moindre mesure, Yu-Gi-Oh (1999) ne laissent que peu de place à la concurrence, et enchaînent les records de ventes année après année. Mais un nouveau jeu, soutenu par deux mastodontes, pourrait bien bouleverser l’ordre établi dès l’an prochain…

Annoncé le 30 août 2022, Lorcana est le fruit d’un partenariat entre le roi du divertissement Disney, et Ravensburger, le géant du jeu de société et du puzzle. Ils s’étaient déjà associés au travers de l’excellent Villainous. Les informations distillées sur le nouveau jeu étaient pour le moins légères, le site officiel se contentant d’afficher un compte à rebours.

Les premières cartes de Lorcana sont superbes

Mais ce dernier est arrivé à son terme ce week-end, à l’occasion de la D23 Expo, la convention bisannuelle du fan-club officiel de Disney. Les premières cartes y ont été dévoilées le 9 septembre. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elles sont magnifiques.

Les cartes Lorcana. // Source : Disney, Ravensburger ; Fond Numerama

Attention tout de même, ces cartes sont exclusives à cette convention. Face à la gronde, Disney a rassuré tout le monde, en confirmant qu’elles seront aussi incluses dans la première édition du jeu, mais sans le vernis brillant et sans le petit logo D23. Sans trop de surprise, on peut d’ores et déjà les retrouver sur les sites de ventes à des prix bien trop spéculatifs pour un jeu qui n’arrive que dans un an.

Mickey. // Source : Disney et Ravensburger

Si on ne connait encore rien du gameplay du jeu, quelques informations ont tout de même été communiquées. À commencer par la date de sortie : automne 2023, avec « Le Premier Chapitre », le nom de la première édition. Plusieurs extensions sont déjà programmées. Le partenariat porte uniquement sur le studio d’animation de Disney, les autres licences (Marvel, Pixar, Star Wars) ne sont donc pas concernées… pour le moment. Le jeu ne sera à priori pas aussi compétitif que Magic, et il est conçu pour être abordable par un maximum de monde, plutôt à la manière de Pokémon, donc.

Les sept premières cartes dévoilées, Mickey (Le Brave Petit Tailleur), Stitch (Lilo et Stitch), Elsa (La Reine des neiges), Cruella d’Enfer (Les 101 Dalmatiens), Maléfique sous sa forme de dragon (La Belle au bois dormant), Robin des Bois et Capitaine Crochet (Peter Pan), apportent tout de même quelques indications.

On distingue ainsi ce qui semble être un coût pour jouer la carte (en haut à gauche), une valeur offensive et défensive (au milieu à droite), des héros et des méchants, tout un tas de capacités, la possibilité de jouer plusieurs versions d’un même personnage (sur la carte de Stitch), etc.

Bref, beaucoup de supputations, peu d’informations. Mais comptez sur nous pour suivre de près les annonces autour de Lorcana, car nous devons bien avouer que nous sommes plutôt impatients d’essayer le jeu et de voir ce que peut donner cette nouvelle collaboration entre Disney et Ravensburger qui s’attaque au pré carré de Magic et Pokémon !