Sony a actualisé le chiffre des ventes de la PlayStation 2, qui passe de 155 à 160 millions. Une mise à jour qui permet de distancer un peu plus de la Nintendo Switch, qui menace sérieusement son record.

155 ou 160 ? Ce sera 160. Pendant longtemps, le chiffre de 155 millions a été associé à la PlayStation 2. Il représente son volume de ventes et, même, le record absolu pour une console, tous segments confondus. Mais, en réalité, il n’est pas tout à fait exact, comme on peut le découvrir sur ce site officiel érigé en célébration des 30 ans de la marque PlayStation. Ces 160 millions rassemblent toutes les variations de la console, y compris les modèles Slim.

La PlayStation 2, véritable carton des années 2000, s’est donc écoulée à 160 millions d’exemplaires, mais c’était un secret de polichinelle depuis une révélation de Jim Ryan, ex-PDG, en mars dernier. Et, pour les analystes, comme Daniel Ahmad, ce n’est pas du tout une surprise et même un débat passionnant depuis un petit moment. « La page officielle PlayStation confirme que la PS2 a dépassé les 160 millions de ventes. C’est ce que j’avais calculé il y a 10 ans. Nous n’avons toujours aucun chiffre précis, mais c’est une révision des 155 millions évoqués en 2012. », a-t-il glissé sur Bluesky.

La PlayStation 2 de Sony. // Source : Sony

La PS2 creuse (un peu) l’écart avec la Switch

Sony a donc refait ses calculs pour être un peu plus précis sur les chiffres partagés sur sa belle page anniversaire, en trouvant quelques millions supplémentaires entre le moment où les 155 millions ont été annoncés (en 2012, donc) et celui où la production s’est arrêtée (en 2013). Une preuve, au passage, que les estimations fournies sont souvent plus pessimistes que la réalité et que l’envie de communiquer sur un volume exact n’est pas une priorité du côté de Sony.

Cette actualisation du chiffre de ventes arrange bien Sony, puisque la PS2 est toujours détentrice du record de la console la plus vendue au monde. Un statut qui pourrait toutefois être menacé par la Nintendo Switch, qui a franchi la barre des 146 millions il y a peu et continue de (très) bien se vendre alors qu’elle se rapproche de son huitième anniversaire. Il lui en manque encore 15 millions pour battre la PS2, ce qui n’est pas garanti avec l’arrivée semble-t-il imminente d’une nouvelle console Nintendo (la Switch 2 ?).

« La génération PlayStation 2 a marqué l’histoire des consoles de salon par ses grandes avancées, avec l’introduction de la réalité augmentée et du multijoueur en ligne, ainsi que ses jeux plus ambitieux grâce aux disques DVD », rappelle fièrement la multinationale. Elle se montre paradoxalement bien plus prudente sur le statut réel de la console qui ne serait alors que « l’une des consoles les plus vendues de tous les temps ». Une communication étrange quand on sait que les chiffres ne mentent pas.

