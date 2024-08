Lecture Zen Résumer l'article

Après un début de Jeux olympiques poussif, pour ne pas dire inquiétant, l’équipe de France de basket s’est offert une victoire de prestige face au Canada, l’un des favoris. Voilà les Bleus en demi-finale, face à l’Allemagne. Le match a lieu ce jeudi 8 août 2024, à 17h30.

Poussive face au Brésil, miraculée face au Japon et inquiétante face à l’Allemagne : les observateurs du basket ne donnaient pas cher de la peau de l’équipe de France aux Jeux olympiques de Paris 2024. Mais les Bleus de Vincent Collet sont parvenus à battre le Canada, qui faisait pourtant partie des nations fortes de la compétition. Victor Wembanyama et les siens ont bombé le torse au meilleur moment.

La France est en demi-finale de basket et, autre bonne nouvelle, n’est pas dans le tableau de Team USA. Il lui faudra toutefois s’imposer face à l’Allemagne pour rêver d’une finale, le champion du monde en titre qui lui a donné une leçon lors de la phase de groupes. Pour les Bleus, il y a une médaille à aller chercher (argent, au minimum) et une belle revanche à prendre.

Pourra-t-on voir ce choc entre l’Allemagne et la France en direct ? Oui.

France – Allemagne en basket aux JO 2024. // Source : Twitter EDF

Quand a lieu la demi-finale entre la France et l’Allemagne aux JO 2024 ?

La France et l’Allemagne se disputeront un ticket pour la finale de basket ce jeudi 8 août 2024. Le coup d’envoi sera donné à 17h30, en direct de l’Accord Arena de Bercy.

Où voir la demi-finale entre la France et l’Allemagne aux JO 2024 ?

Comme le reste des Jeux olympiques, le match entre l’Allemagne et la France sera à suivre sur France Télévisions (gratuit) et Eurosport (payant). Ce seront respectivement les chaînes France 3 et Eurosport 2 qui seront mobilisées.

Pour le regarder sur France TV, rendez-vous sur la plateforme (il faudra créer un compte, et c’est gratuit) ou via l’application.

Pour ne rien louper des JO, il faut s’abonner à Eurosport, via le service Max.

Quel est le parcours de l’Allemagne et de la France aux JO 2024 ?

Voici le parcours de la France :

Victoire 78-66 face au Brésil le 27 juillet

Victoire 94-90, après prolongation, face au Japon le 30 juillet

Défaite 71-85 face à l’Allemagne le 2 août

Victoire 82-73 face au Canada le 6 août (quart de finale)

Voici le parcours de l’Allemagne :

Victoire 97-77 face au Japon le 27 juillet

Victoire 86-73 face au Brésil le 30 juillet

Victoire 85-71 face à la France le 2 août

Victoire 76-63 face à la Grèce le 6 août (quart de finale)

L’Allemagne est donc toujours invaincue dans ces Jeux olympiques et, surtout, a facilement battu la France lors de la phase de groupes.

Quel est l’autre demi-finale à suivre ?

L’autre demi-finale opposera la Serbie et Team USA, pour un autre remake de la phase de groupes. LeBron James et ses coéquipiers s’étaient imposés 110 à 84. Ils sont largement favoris.

