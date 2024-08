Lecture Zen Résumer l'article

Incroyable mais vrai, l’Équipe de France s’est qualifiée pour la finale de basket aux Jeux olympiques. Les Bleus, emmenés par Nicolas Batum et Victor Wembanyama, affronteront l’armada Team USA pour une potentielle médaille d’or. Le match est diffusé ce samedi 10 août, à 21h30.

Comme en football, la France est en finale du basket masculine, pour la quatrième fois de son histoire. Personne n’aurait misé sur ce scénario après une phase de groupes loin d’être réussie, pour ne pas dire inquiétante. Les Bleus de Vincent Collet sont montés en puissance dès leur arrivée à Paris, avec des victoires face au Canada et à l’Allemagne, deux nations très fortes à l’heure actuelle.

L’Équipe de France est donc en finale des Jeux olympiques 2024, avec la médaille d’argent sécurisée (comme en 1948, en 2000 et en 2020). Comme à Tokyo, c’est Team USA qui se dresse devant la médaille or, et pas n’importe quelle Team USA, sans doute la meilleure équipe assemblée depuis la Dream Team de 1992. On espère, cette fois, que le résultat sera bien plus favorable aux Bleus.

Pourra-t-on voir ce choc entre Team USA et la France en direct ? Oui.

Quand a lieu la finale entre la France et Team USA aux JO 2024 ?

Le choc entre la France, qui joue à domicile, et Team USA, grand favori de la compétition, aura lieu le samedi 10 août, à partir de 21h30, en direct du stade Accord Arena de Bercy. Le gagnant remportera la médaille d’or. Le perdant se contentera de la médaille d’argent.

Où voir la finale entre la France et Team USA aux JO 2024 ?

Comme le reste des Jeux olympiques, le match entre Team USA et la France sera à suivre sur France Télévisions (gratuit) et Eurosport (payant). Ce seront respectivement les chaînes France 3 et Eurosport 1 qui seront mobilisées.

Pour le regarder sur France TV, rendez-vous sur la plateforme (il faudra créer un compte, et c’est gratuit) ou via l’application.

Pour ne rien louper des JO, il faut s’abonner à Eurosport, via le service Max.

Quel est le parcours de Team USA et de la France aux JO 2024 ?

Voici le parcours de la France :

Victoire 78-66 face au Brésil le 27 juillet

Victoire 94-90, après prolongation, face au Japon le 30 juillet

Défaite 71-85 face à l’Allemagne le 2 août

Victoire 82-73 face au Canada le 6 août (quart de finale)

Victoire 73-69 face à l’Allemagne le 8 août (demi-finale)

Voici le parcours de Team USA :

Victoire 110-84 face à la Serbie le 28 juillet

Victoire 103-86 face au Soudain du Sud le 31 juillet

Victoire 104-83 face à Porto Rico le 3 août

Victoire 122 à 87 face au Brésil le 6 août (quart de finale)

Victoire 95 à 91 face à la Serbie le 8 août (demi-finale)

Si Team USA a eu des difficultés à s’imposer face à la Serbie, l’équipe emmenée par LeBron James et Stephen Curry dispose d’une marge de progression impressionnante. La France, qui a connu un début de JO très compliqué, devra se sublimer pour renverser les États-Unis. Sur un match, tout reste possible. Surtout avec la ferveur du public.

