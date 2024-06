Lecture Zen Résumer l'article

Très tôt dans le DLC d’Elden Ring, on affronte un majestueux, et coriace, lion dansant. Que cache-t-il sous son accoutrement ? Un modder a voulu répondre à cette question.

L’extension d’Elden Ring, disponible depuis le 21 juin, oppose les joueuses et les joueurs à plusieurs boss. L’un des plus importants d’entre eux se nomme Lion dansant de la bête divine, que l’on croise dans la première forteresse du jeu. Comme son nom l’indique, il prend l’apparence d’un félin effrayant, qui virevolte avec beaucoup de grâce pour nous taper.

Ne nous demandez pas pourquoi, mais un modder a voulu savoir ce qui se cachait sous l’accoutrement du Lion dansant de la bête divine. Si on devait deviner, on dirait que cet ennemi d’Elden Ring: Shadow of the Erdtree cache un corps bestial et squelettique sous sa robe. Pas du tout : comme le montre cette vidéo publiée le 22 juin sur YouTube, il est en fait composé de deux individus humanoïdes (l’un d’eux est accroupi, ce qui ne doit pas être très confortable).

Il y a deux humains sous le costume du lion dansant d’Elden Ring

Pour donner vie au Lion dansant de la bête divine, le studio FromSoftware s’est donc inspiré de la vraie vie, plus particulièrement de la danse traditionnelle du lion (notamment liée à la culture chinoise). Où deux danseurs partagent un même costume et enchaînent les mouvements tirés des arts martiaux. Voilà pourquoi le boss est animé avec une précision et un réalisme incroyables. À l’écran, il captive par la manière dont il bouge et c’est une belle astuce trouvée par FromSoftware.

Cela rend surtout le Lion dansant de la bête divine très difficile à lire, puisqu’il semble planer dans l’arène où il se trouve. Il n’hésite pas non plus à retarder ses mouvements pour surprendre, ce qui accentue la difficulté de l’affrontement. À l’instar de Margit dans l’aventure principale, ce Lion dansant de la bête divine est un premier palier de difficulté du DLC d’Elden Ring. Il est conseillé d’avoir suffisamment progressé pour s’y frotter.

Ce qui se cache sous le lion dansant d’Elden Ring // Source : Capture YouTube

C’est d’autant plus vrai que cet adversaire peut faire appel à des attaques de vent, de foudre et de glace. Tout au long du combat, il alterne entre les différents pouvoirs, ce qui demande une adaptation de tous les instants. À noter que les développeurs recyclent ce boss dans une autre zone de la carte de Shadow of the Erdtree (à laquelle on accède tardivement). Cette version ajoute une subtilité au face-à-face, avec la Malemort qui rejoint son arsenal (on meurt instantanément quand la jauge atteint son maximum).

