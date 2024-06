Lecture Zen Résumer l'article

Remedy Entertainment propose de se replonger dans Alan Wake 2 avec une première extension baptisée Night Springs. Au menu : trois épisodes, trois personnages et mille questions.

Alan Wake 2 est assurément l’un des jeux de l’année 2023. Sans le raz de marée Baldur’s Gate 3, il aurait certainement été largement récompensé. Bijou de narration, avec sa science de l’étrange et sa gestion des temps forts dans l’action, le titre de Remedy Entertainment est loin d’avoir dit son dernier mot. Pendant la conférence du Summer Game Fest 2024, le studio a annoncé la disponibilité immédiate de Night Springs, la première extension d’Alan Wake 2. Disons-le : elle est géniale.

Night Springs est un nom qui sera familier aux oreilles des fans de l’univers Alan Wake : c’est une série TV fictive, hommage à The Twilight Zone (La Quatrième Dimension), et dont l’auteur a participé à l’écriture. Pour les besoins d’Alan Wake 2, elle se mue en trois histoires indépendantes, centrées sur autant de personnages. Dans le DLC, on n’incarne pas Alan lui-même, mais la Serveuse (inspirée par Rose Marigold), l’Acteur (joué par Shawn Ashmore) et la Sœur (qui ressemble à Jesse, l’héroïne du brillant Control). Il s’agit en réalité de versions parallèles de protagonistes déjà existants, réécrits par Alan.

Alan Wake 2: Night Springs. // Source : Capture PS5

Remedy s’amuse et amuse avec Alan Wake 2: Night Springs

Comment accéder au DLC ? Night Springs figure dans le passe d’extensions d’Alan Wake 2, intégré dans la version Deluxe (qui coûte 20 €).

Chaque scénario, assez court (moins d’une heure à chaque fois), est indépendant et raconté par Warlin Door. Ainsi, la Serveuse est une immense fan d’Alan Wake et partira à sa rescousse en apprenant qu’il est en danger de la bouche d’un poisson chantant et dansant accroché au mur (il a été kidnappé par son jumeau maléfique) ; la Sœur partira à la recherche de son frère, dans le parc d’attraction Coffee World (qu’on visite déjà dans Alan Wake 2) ; tandis que l’Acteur, alter-ego de Tim Breaker, s’aventurera dans le multiverse.

Alan Wake 2: Night Springs s’apparente alors à un fourre-tout assez brillant, qui nous trimballe d’une dimension à l’autre, tout en s’attachant à soigner le fan-service et à enrichir le lore. C’est souvent du n’importe quoi, mais du n’importe quoi suffisamment maîtrisé pour être convaincu. D’autant que Remedy Entertainment jongle intelligemment entre l’autocitation (le mal-aimé Quantum Break n’est pas oublié) et les références bien senties (comment ne pas penser à Twin Peaks quand on joue la Serveuse ?).

Alan Wake 2: Night Springs. // Source : Capture PS5

Point important à noter : le DLC se concentre sur la narration. On en prend pour preuve le nombre quasi illimité de munitions dont on bénéficie. Une sacrée différence par rapport au jeu de base, qui mise sur la gestion des ressources pour accentuer l’oppression. Ici, l’action est beaucoup plus relaxante, et il n’y a aucun souci à se faire pour les balles (sauf si vous visez vraiment très mal). La Serveuse a carrément accès à un fusil à pompe automatique dans son arsenal.

Le segment articulé autour du personnage qui ressemble à Jesse de Control est sans doute celui le plus proche d’Alan Wake 2. Il compile action, réflexion et infiltration dans un cocktail qui pourrait décevoir celles et ceux qui s’attendaient à retrouver les facultés de l’héroïne dans son jeu à elle (son arme en tête). Pour Remedy Entertainment, c’est surtout une manière de rappeler que ses jeux partagent un même univers, avec des ramifications tout à la fois complexes et évidentes. Le troisième épisode, qui fait honneur à l’acteur Shawn Ashmore, est beaucoup plus décousu dans l’expérience qu’il propose. Il offre en revanche une dimension un peu plus méta encore à tout ce qui s’articule autour d’Alan Wake. C’est perché, mais incroyable à suivre.

Alan Wake 2: Night Springs. // Source : Capture PS5

On comprend alors que Remedy Entertainment s’amuse beaucoup et prend énormément de plaisir à étirer sa mythologie. Certains resteront sans doute de marbre devant la proposition, mais il est difficile de ne pas y voir une forme de génie qui force le respect, doublée d’une mise en abyme savoureuse. En prime, Alan Wake 2: Night Springs a des idées surprenantes — dans sa mise en scène — pour nous immerger dans l’antre de la folie. En résulte un trip encore plus barré que l’aventure de base. Et on a plus que hâte de découvrir le prochain DLC, intitulé « La maison du lac ».

