Square Enix a officialisé un nouvel épisode de la saga Life is Strange à l’occasion du Xbox Games Showcase. Baptisé Double Exposure, il fait revenir un personnage clé.

À l’occasion de la conférence Xbox Games Showcase 2024 organisée par Microsoft, on a pu découvrir plusieurs jeux en « première mondiale » (ou « world premiere »). Parmi eux, il y en a un qui va faire plaisir à des millions de personnes : la saga Life is Strange est de retour dès cette année avec un épisode baptisé Double Exposure.

Life is Strange: Double Exposure est déjà le cinquième jeu de la licence édité par Square Enix — en comptant les spin-off. Par son emphase sur la narration, son écriture qui touche à l’intime (avec des thématiques variées, voire rarement abordées) et son accessibilité, Life is Strange est devenu incontournable. Aujourd’hui, les jeux parlent à beaucoup de monde et, par, exemple, le premier épisode a franchi la barre des 20 millions de joueuses et de joueurs en novembre 2023.

Life is Strange: Double Exposure fait revenir la toute première héroïne

Qui sera l’héroïne de Life is Strange: Double Exposure ?

Max Caulfield, son nom est Max Caulfield. Il vous évoquera forcément quelque chose, si vous avez joué au tout premier Life is Strange. Double Exposure fera effectivement revenir l’héroïne de celui par qui tout a commencé. Elle est désormais photographe et séjourne à la prestigieuse université Caledon. Max Caulfield a-t-elle toujours accès à son pouvoir qui lui permet de remonter le temps ? Oui, mais elle ne l’a plus utilisé depuis des années.

Life is Strange: Double Exposure // Source : Square Enix

Quelle sera l’intrigue de Life is Strange: Double Exposure ?

Life is Strange: Double Exposure articulera son intrigue autour d’une enquête un peu spéciale, puisqu’elle plongera Max dans une double réalité (d’où le nom Double Exposure). Au début du jeu, elle découvre le corps sans vie de son amie Safi, assassinée dans des conditions mystérieuses. En tentant de la sauver en remontant le temps, elle ouvre un portail vers une autre réalité où Safi est toujours vivante. Un tueur entre alors en scène et menace les deux réalités.

On ne se mouille pas trop en affirmant que Life is Strange: Double Exposure misera sur cette double réalité pour nourrir son gameplay, avec un passage de l’une à l’autre pour se sortir de différentes situations. Une manière d’éviter le sentiment de redite.

Life is Strange: Double Exposure // Source : Square Enix

Qui développe Life is Strange: Double Exposure ?

Life is Strange: Double Exposure est développé par Deck Nine Games, qui n’est pas le studio original, mais a déjà travaillé sur la saga. On lui doit Life is Strange: Before the Storm (l’excellent spin-off sur Chloé) et Life is Strange: True Colors (le dernier opus en date).

Combien y aura-t-il d’épisodes dans Life is Strange: Double Exposure ?

Life is Strange: Double Exposure sera découpé en chapitres, comme ses prédécesseurs. Il y en aura au moins trois selon les informations du communiqué de presse envoyé par Square Enix le 9 juin 2024.

Life is Strange: Double Exposure // Source : Square Enix

Quand sort Life is Strange: Double Exposure ?

Life is Strange: Double Exposure sera disponible le 29 octobre sur PS5, Xbox Series S, Xbox Series X et PC. Une version Nintendo Switch est prévue, plus tard. Il y aura trois éditions différentes, et la plus chère — ultime — permettra d’accéder aux chapitres 1 et 2 avec deux semaines d’avance (soit le 15 octobre). Ce qui veut dire que les personnes intéressées devront attendre avant de découvrir la suite.

