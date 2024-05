Lecture Zen Résumer l'article

Voyagez dans le temps et assistez aux événements de notre Histoire, dans Trekking Through History, notre jeu de société de la semaine.

C’est quoi, le jeu de société Trekking Through History ?

Embarquez dans la machine à remonter le temps et vivez un périple hors du commun, dans lequel vous allez revivre les grands événements de l’humanité. Choisissez bien vos destinations et leur ordre pour en faire une fabuleuse aventure.

Accessible à partir de 10 ans, pour 1 à 4 joueurs et des parties d’environ 30 à 60 minutes, c’est un jeu aux règles simples, malgré les apparences, mais avec un thème malheureusement complètement plaqué.

Édité par Underdog Games, Trekking Through History est un jeu de Charlie Bink, illustré par Eric Hibbeler, et commercialisé au prix de 36,95 € chez Philibert.

Comment y joue-t-on ?

Dans Trekking Through History, vous ne faites pas un seul voyage dans le temps, mais plusieurs, regroupés en trois manches. Elles se déroulent toutes de la même manière, seules changent les cartes proposées qui représentent des époques différentes de notre Histoire.

Un tour de jeu est très rapide, puisqu’il consiste simplement à prendre une carte Histoire depuis les six proposées au centre de la table. Ces dernières ont plusieurs caractéristiques : une date représentant un événement historique (de -37 000, les plus anciennes peintures rupestres, à 1994, l’élection de Nelson Mandela), une durée pour s’y rendre, et des récompenses sous forme de jetons de différentes couleurs.

On ne choisit évidemment pas sa carte n’importe comment.

À chaque manche, on reçoit un itinéraire, une sorte de guide qui rapporte des points de victoire et des bonus si on le respecte, en y posant les jetons de récompenses adéquats. Tous les itinéraires sont différents, et demandent des combinaisons de jetons différentes pour en profiter au mieux.

La durée doit également être considérée, puisqu’on ne dispose que de 12 heures à chaque manche pour nos voyages. Une petite montre à gousset sert de compteur et détermine l’ordre du tour : c’est le joueur le plus en retard, celui qui a utilisé le moins de temps, qui joue son tour (et pas dans l’ordre de la table, comme souvent). Il peut ainsi arriver qu’un même joueur joue plusieurs fois de suite, tant qu’il ne dépasse pas les autres.

Enfin, il est important de voyager dans le temps de manière chronologique, puisque tant qu’on ne rompt pas la continuité temporelle de nos voyages, on continue d’accumuler les cartes. Et en fin de partie, plus nos différents voyages ont été longs, plus on marque de points.

La partie prend fin après la troisième manche, et le plus gros total de points l’emporte.

Pourquoi jouer à Trekking Through History ?

Voici un jeu un peu surprenant. De prime abord, et au vu de son matériel, il semble plutôt complexe : beaucoup de cartes, beaucoup de jetons, des icônes un peu partout. Pourtant, il étonne par sa simplicité : à son tour, on se contente de prendre une carte parmi six possibilités. Et c’est tout.

Mais c’est bien le choix de cette carte qui lui donne toute sa saveur.

Trekking Through History est ainsi un jeu d’optimisation pur et dur. Chaque choix, chaque décision doit être réfléchie pour en tirer un maximum d’avantages. Cela vaut pour les jetons de récompenses que l’on reçoit, les dates de nos voyages qui doivent se suivre. Et surtout le temps pris pour voyager, pour potentiellement immédiatement rejouer, ou laisser la priorité aux autres si les cartes restantes ne nous intéressent plus.

C’est notamment cette mécanique qui donne son intérêt au jeu. Elle est utilisée de temps en temps, dans quelques jeux, mais fonctionne à merveille à chaque fois. Patchwork en est son plus fier représentant.

Du moins, c’est le cas à deux joueurs, éventuellement à trois. À quatre en revanche, votre partie peut très vite devenir pénible, et il se peut que vous deviez attendre 10 à 15 minutes avant de rejouer, si vous avez un peu trop d’avance sur les autres. On ne conseille évidemment pas cette configuration.

C’est à deux que nous avons préféré jouer à Trekking Through History, puisque les parties sont alors rapides, les tours dynamiques, et on peut essayer de bloquer son adversaire en lui prenant les cartes qui l’arrangent. À plus nombreux, c’est beaucoup trop compliqué à prendre en compte.

Un petit mot sur le matériel, plutôt chouette au demeurant. Il y a de jolies illustrations des différents événements et un petit texte de contexte historique au dos. Mais était-il vraiment nécessaire que ces dizaines de pions soient en plastique ? Que le plateau central soit en Néoprène ? Des cubes en bois et un plateau en carton, tout ce qu’il y a de plus classique, auraient tout aussi bien fait l’affaire.

Cependant, le plus gros défaut du jeu réside dans l’absence complète de lien entre sa thématique, pourtant très intéressante et riche, et ses mécaniques. À aucun moment on a l’impression de voyager dans le temps. Et les cartes auraient pu être totalement vierges, avec seulement quelques icônes et nombres, qu’on n’aurait pas senti la différence. C’est un peu dommage et décevant, il faut bien l’avouer.

Au-delà de cet aspect, si vous cherchez un jeu d’optimisation aux règles simples, Trekking Through History est une proposition tout à fait plaisante. La mécanique tourne bien, les parties sont agréables et rapides (sauf à quatre joueurs), et on a envie de remettre le couvert pour essayer de faire mieux. En revanche, si l’immersion thématique est importante à vos yeux, passez votre chemin.

En bref Trekking Through History Voir la fiche 36,95 € sur Philibert On a aimé Des règles finalement simples et un jeu léger

Tendu et plein de dilemmes à deux joueurs

Le contexte historique au dos des cartes

Un très chouette thème… On a moins aimé … mais complètement inexploité

Un rythme trop haché et des parties trop longues à quatre

Pourquoi tout ce matériel en plastique ?!

