Dans le jeu vidéo Screenbound, on joue à la fois dans des environnements en 2D et en 3D. Un concept fort dont les images intriguent.

« Entrez dans le monde unique de Screenbound, où votre Quantum boy (Qboy) vous transporte dans un espace à double dimension étrange qui occupe la 5D = 3D + 2D ». Non, il ne s’agit pas d’un cours de physique indispensable pour décrocher son diplôme, mais de la description d’un jeu vidéo qui sera disponible, un jour, sur Steam. Screenbound, donc, associe des phases de gameplay en 2D et en 3D dans un mélange original et étonnant.

Le principe de Screenbound est finalement assez simple à comprendre : on joue à un jeu en 2D qui est niché dans un environnement en 3D. Avec une subtilité qui consiste à nous faire bouger en 3D quand on bouge en 2D. Les images parlent d’elles-mêmes et ont de quoi donner le tournis. Pour les développeurs, ce concept permet de donner naissance à des interactions poussées entre deux dimensions qui se répondent.

Screenbound est un jeu en cinq dimensions

Screenbound fait penser à un autre jeu prometteur qui mixe des phases à plat (en 2D) avec des moments de pure 3D : The Plucky Squire. Mais force est de constater qu’il va encore plus loin puisque tout se superpose. Chacune des dimensions aura ses spécificités : les combats seront exclusivement en 2D tandis que les récompenses seront obtenues en 3D. « Vos sauts et vos mouvements se reflètent — mais certaines choses affectent la dimension opposée », peut-on lire.

Ce jeu étrange encouragera semble-t-il l’exploration, puisqu’il y aura des secrets à dénicher. Screenbound demandera par ailleurs aux joueuses et aux joueurs de réfléchir. « Des puzzles environnementaux tortueux vous forceront à tester les limites de l’espace dimensionnel », précise la description. En termes d’originalité, on peut difficilement faire mieux que ce jeu deux-en-un susceptible de redéfinir les règles de la plateforme telle que nous la connaissons. On devine des effets en trompe-l’œil savoureux pour captiver.

Screenbound // Source : Crescent Moon Games

Et figurez-vous que Screenbound proposera même un petit peu de narration. C’est la mère du héros qui aurait inventé l’étrange appareil — il ressemble à une Game Boy. Après être tombé dessus, il va découvrir tout un tas de secrets, certains plus sombres que d’autres. Pour terminer, le titre aura un éditeur de niveaux en 2D avec un « twist » : il générera automatiquement l’équivalent en 3D, pour des possibilités immenses. On espère que le gameplay tiendra sa promesse.

