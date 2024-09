Lecture Zen Résumer l'article

Autour d’un thème féérique/psychédélique (selon vos affinités), Fairy Ring, notre jeu de la semaine, propose un savoureux mélange de plusieurs mécanismes centrés autour du draft.

C’est quoi, le jeu de société Fairy Ring ?

La lune éclaire la clairière de sa lumière. Les champignons sortent de terre, et les lucioles s’y posent. Les fées s’éveillent et s’envolent. La magie envahit la forêt, mais il est temps de préparer l’hiver. Rassurez-vous, mécaniquement, le jeu est nettement moins perché que son thème !

Accessible à partir de 8 ans, pour 2 à 4 joueurs et des parties d’une quarantaine de minutes, c’est un jeu simple d’accès qui combine plusieurs mécaniques, dont notamment le draft.

Édité par Repos Production, Fairy Ring est un jeu de Laurence Grenier et Fabien Tanguy, illustré par Maud Chalmel, et commercialisé aux prix de 26,90 € chez Philibert.

Comment y joue-t-on ?

La mise en place de Fairy Ring est simple et rapide. Chaque joueur reçoit un petit plateau personnel (surtout utile pour les débutants), une première carte champignon de départ qu’il place devant lui, et 7 autres cartes qu’il garde en main. La partie peut déjà commencer.

Un début de partie à trois. // Source : Repos Production

Au début de chaque tour, chaque joueur choisit une carte de sa main, et passe les autres à son voisin. C’est le principe du draft. Chaque carte représente une des 6 sortes de champignons, et chacune d’elles a sa propre manière de rapporter des points. Le champignon orange, par exemple, rapporte des points en fonction de sa taille. Le vert en fonction des lucioles s’y étant posées. Le jaune rapporte autant de points que de champignons dans votre collection. Etc.

Un des champignons. // Source : Repos Production

Puis, à tour de rôle, chaque joueur place son champignon devant lui. Pour cela, deux possibilités : soit il le place à gauche ou à droite des champignons qu’il possède déjà (on ne peut jamais l’intercaler entre deux champignons déjà plantés), soit il le place par-dessus un champignon du même type, faisant ainsi grandir le champignon.

Il déplace ensuite son pion fée du nombre de cases indiqué sur la carte qu’il vient de poser. Le parcours des fées forme un cercle composé de tous les champignons de tous les joueurs. Ainsi, votre champignon le plus à gauche est relié à celui le plus à droite de votre voisin, et ainsi de suite.

Les points marqués dépendent du champignon sur lequel votre fée termine son déplacement, mais aussi s’il vous appartient ou pas. Si c’est un de vos champignons, bingo, vous marquez ses points. Si elle arrive sur le champignon d’un adversaire, c’est lui qui marque les points. Mais, si vous avez un champignon du même type dans votre collection, vous marquez également des points.

On joue ainsi une première manche de 6 tours, puis une seconde, mais avec des champignons rapportant un peu plus de points. À la fin, chacun dévoile son score, caché en cours de partie, et le plus gros total l’emporte.

Pourquoi jouer à Fairy Ring ?

Le thème, un peu psychédélique, les illustrations, le matériel, la couverture… tout laisse penser à un jeu très familial. Alors oui, les règles sont très simples à appréhender, une fois qu’on a compris l’effet des différents champignons, et le principe du draft. C’est d’ailleurs une excellente introduction pour les novices à cette mécanique qu’on retrouve dans beaucoup d’autres jeux.

Mais passés les quelques premiers tours, on se rend compte que le jeu est nettement plus profond qu’il n’y paraît de prime abord.

Source : Repos Production

En effet, chacun de vos choix est important, chacune de vos cartes jouées pèse sur le reste de la partie. Et ces choix sont nombreux : le type de champignon, l’endroit où le placer, le déplacement de votre fée qui est lié à la carte. Sans compter sur les choix de vos adversaires que vous pouvez anticiper, puisqu’après quelques tours de jeux vous savez les cartes qu’ils ont en main puisqu’elles sont passées par chez vous (à condition d’avoir un peu de mémoire).

L’anticipation dans les parties à deux est un peu plus simple. Ça devient légèrement plus chaotique avec plus de joueurs, sans pour autant que ça devienne ingérable. L’ordre du tour est également très important : il est nettement plus simple de poser sa carte quand on est le dernier à jouer et qu’on connaît parfaitement la situation.

Au-delà du thème un peu perché (mais original, tout du moins), on n’a pas grand-chose à reprocher à Fairy Ring. On regrette peut-être quelques manipulations un peu trop nombreuses dans la gestion des jetons de score, mais rien de rédhibitoire pour autant.

Fairy Ring est donc une belle surprise. Sous un joli écrin se cache un jeu accessible aux débutants, mais qui ne risque pas d’ennuyer les connaisseurs. Combinant plusieurs mécaniques autour de celles du draft, il demande de l’anticipation et de l’opportunisme pour espérer remporter la victoire. Un jeu simple, malin, et sans temps mort, qui nous a plus aussi bien à 2, 3 ou 4 joueurs.

En bref Fairy Ring Voir la fiche 26,90 € sur Philibert On a aimé Des règles simples

Un jeu plus profond qu’il n’y paraît

Un chouette matériel et de jolies illustrations

Un thème original… On a moins aimé … mais un peu perché

Pas mal de manipulations

