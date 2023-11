Nintendo s’est rapproché de Sony Pictures pour développer un film adaptant l’univers de Zelda. Le fait qu’il soit en live-action n’invite pas à l’optimisme. Pour le moment.

« Je suis du genre optimiste dans la vie, mais là j’ai peur » : Thibaut Villanova, alias Gastronogeek, résume bien l’impression générale dans un tweet publié le 8 novembre. Nintendo vient tout juste d’officialiser un projet ambitieux : l’adaptation de la saga Zelda en film, non pas d’animation, mais en live-action. C’est-à-dire avec des actrices et des acteurs dans de vrais décors (naturels et/ou sur fonds verts). Cette annonce a vraiment surpris tout le monde, sur le moment.

Voir Nintendo nourrir la volonté de proposer un long métrage dans l’univers de Zelda n’a finalement rien d’étonnant. Il y a quelques mois, Super Mario Bros. Le Film a été un véritable raz de marée au box office mondial, avec plus de 1,3 milliard de dollars engrangés — c’est davantage qu’Oppenheimer (1,2 milliard) et Les Gardiens de la galaxie Vol. 3 (840 millions). Cette année, seul Barbie a fait mieux (1,4 milliard). Bref, il y a un marché pour que les licences phares de Nintendo s’épanouissent aussi au cinéma. Néanmoins, un Zelda en live-action a de quoi lever quelques craintes.

Zelda tears of the kingdom artwork // Source : Nintendo

Zelda, un film avec un héros muet ?

Le choix du live-action, alors que la voie de l’animation paraît évidente, suscite de nombreuses interrogations. Déjà, les fans ne vont pas manquer d’animer les forums en imaginant le casting parfait. Qui pour jouer Link ? Qui pour jouer Zelda ? Qu’importe les choix que feront Nintendo et Sony Pictures, qui co-produit, ils ne feront pas l’unanimité. C’est un risque qui n’existe pas avec l’animation, même s’il y a des attentes artistiques élevées (Sonic le sait plus que quiconque).

Autre point : le budget. Combien d’argent Nintendo et Sony Pictures mettront sur la table pour rendre l’univers de Zelda crédible ? C’est un enjeu immense. Un film Zelda a autant de chance d’être merveilleux que de ne ressembler à rien. Repenser un monde fantaisiste dans la vraie vie donne parfois, pour ne pas dire souvent, des résultats ridicules sans des effets spéciaux à la hauteur. D’ailleurs, personne n’a oublié la toute première adaptation de Mario au cinéma. Là encore, ce problème n’existerait pas avec un film d’animation.

On rappelle en outre que The Legend of Zelda s’articule autour d’un héros muet. Link ne pipe pas mot dans ses différentes aventures. On se demande si Nintendo et Sony Pictures iront aussi loin dans la fidélité, sachant que Link n’est pas le seul personnage de jeu vidéo qui ne parle pas. L’enjeu est de taille, pour un film moderne.

Je ne sais pas comment ils vont trancher sur le sujet. Mais j'ai du mal à imaginer Link parler. C'est un lien avec le joueur, il est muet quoi 😭 pic.twitter.com/aSPykHfDPI — Carole Quintaine 🦇 (@CaroleQuintaine) November 8, 2023 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Les plus optimistes se raccrocheront peut-être au fait que Shigeru Miyamoto, ponte de Nintendo, est très impliqué dans le projet. Les fans de cinéma leur rétorqueront que Avi Arad, l’autre grand nom, se cache derrière des films ratés. Y compris des adaptations : Daredevil, Ghost Rider, Ghost in the Shell, Venom, Venom: Let There Be Carnage, Morbius ou encore Uncharted. Les raisons d’être pessimistes sont donc légitimes.

