Denis Villeneuve a dû supprimer des scènes de Dune 2 pour le montage final, au grand dam de certains acteurs qui en font les frais. Malheureusement, on ne verra jamais ces minutes tombées dans l’oubli.

Réaliser un film est une affaire de compromis et, très souvent, on peut découvrir des versions longues bien après la sortie — c’est parfois un argument pour forcer à acheter le DVD ou le Blu-ray. Il y a toutefois des longs métrages qui font exception à la règle : c’est le cas de Dune et ce sera le cas de Dune 2. Les scènes qu’a supprimées Denis Villeneuve pour le montage final des deux blockbusters ne seront jamais disponibles.

C’est un positionnement auquel tient Denis Villeneuve et qui n’est exclusif ni aux films Dune ni à lui-même (Christopher Nolan et Martin Scorsese ne sont pas adeptes des Director’s Cut non plus). C’est une manière de respecter les spectatrices et spectateurs du cinéma. À l’occasion d’un entretien paru le 13 février sur Collider, il explique : « Parfois, je retire une scène et je me dis, ‘Je ne peux pas croire que je fais ça’. Je me sens comme un samouraï qui s’étripe. C’est douloureux et je ne peux pas revenir en arrière pour créer un film Frankenstein en réanimant ce que j’ai tué. Quand c’est mort, c’est mort, et c’est mort pour une raison. »

Ce que contiennent les scènes supprimées de Dune 2

On peut facilement deviner ce que contiennent certaines séquences qui n’ont pas été retenues par Denis Villeneuve dans Dune 2. Il y a déjà les moments où apparaît le personnage Thufir Hawat (Stephen McKinkey Henderson), proche des Atréides dans le premier film. « C’est un personnage que j’adore. Mais je devais faire le choix osé de faire une adaptation plus centrée sur les Bene Gesserit, en focalisant le film sur cette sororité », a-t-il justifié. Dans la suite du livre, son destin le conduit auprès du Baron Harkonnen.

Dans d’autres scènes, on aurait vu le personnage incarné par Tim Blake Nelson, qui a déclaré avoir le « cœur brisé » dans les colonnes de Movieweb, le 2 mars. Il indique : « Je ne pense pas être autorisé à dire quelle scène c’était. Je laisse ça à Denis. J’ai adoré la tourner. Mais il a dû la couper car il a pensé que le film était trop long. J’ai le cœur brisé, mais je ne suis pas en colère. »

L’identité du personnage joué par Tim Blake Nelson n’est pas officiellement connue. Mais, selon The Hollywood Reporter, il aurait prêté ses traits au compte Hasimir Fenring, un assassin proche de l’Empereur. Il est marié à Lady Margot et, comme Thufir Hawat, est un Mentat (un « ordinateur humain »). Une caractéristique qui explique d’autant plus son absence puisque Denis Villeneuve n’a pas voulu se focaliser sur cet ordre pour privilégier les Bene Gesserit. À noter quand même que Hasimir Fenring occupe un rôle bien plus important dans les livres suivants, ce qui ouvre la porte à une apparition dans un éventuel troisième film.

