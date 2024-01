L’Epic Games Store offre la version PC de Marvel’s Guardians of the Galaxy. Ce n’est pas l’adaptation du siècle, mais il y a matière à passer un bon moment en ce mois de janvier où on a envie de ne rien faire.

Depuis sa création il y a maintenant plusieurs années, l’Epic Games Store offre régulièrement des jeux vidéo. Et pas des petites productions. Jusqu’au 11 janvier 2024, à 17h, on peut récupérer Marvel’s Guardians of the Galaxy sans rien payer. Pour l’ajouter à sa collection, il suffit de posséder et un compte, d’aller à cette adresse et de cliquer sur le bouton « Obtenir ». Normalement, le jeu est vendu 59,99 €.

Développé par Eidos-Montréal et édité par Square Enix, Marvel’s Guardians of the Galaxy vous place dans la peau de Star-Lord, le chef de la troupe connue pour ses espiègleries. Cette adaptation n’est pas la meilleure qui soit, mais elle vous permettra peut-être de passer un bon (premier) week-end de janvier, entre deux moments de digestion de la galette des rois. Le jeu dispose en tout cas d’arguments pour vous convaincre.

Marvel’s Guardians of the Galaxy // Source : Capture Xbox

Vous allez rire devant Marvel’s Guardians of the Galaxy

S’il n’est pas une reproduction de la trilogie de films réalisés par James Gunn, Marvel’s Guardians of the Galaxy en reprend quand même le ton décomplexé. C’est sa principale force : il mise sur une narration gorgée de blagues et de situations loufoques pour nous donner envie de suivre Star-Lord et sa bande jusqu’aux confins de la galaxie. Alors on rigole beaucoup devant ce jeu vidéo, qui est très attachant malgré ses maladresses dans le gameplay. Il y a en prime de belles références à l’univers de la pop culture.

Car c’est paradoxalement sur la partie action que Marvel’s Guardians of the Galaxy pêche, avec des combats répétitifs qui peuvent agacer sur la longueur (d’autant qu’ils sont nombreux). Il faut parfois faire preuve d’un peu d’indulgence, en attendant le prochain moment où les discussions sans queue ni tête reprennent. Bref, il faut creuser.

Sur l’Epic Games Stores, Marvel’s Guardians of the Galaxy affiche un score de 4,7 sur 5. Les joueuses et les joueurs mettent en avant les combats de boss, le casting, l’histoire, son côté « extrêmement amusant », son accessibilité et son gameplay rapide à maîtriser.

À noter que vous pouvez vous faire tout un week-end aux couleurs des Gardiens de la Galaxie puisque le troisième film est diffusé sur Canal+. De quoi se marrer en compagnie de personnages qui pourraient être nos amis.

7/10 Marvel's Guardians of the Galaxy

Ok, c’est drôle

La bande son Points faibles Des combats nombreux et pénibles

Le design de certains personnages (Star-Lord en tête)

Des modes d’affichage perfectibles

Marvel’s Guardians of the Galaxy tournera-t-il sur votre PC ?

Au niveau des configurations PC, Marvel’s Guardians of the Galaxy réclame :

Minimum Recommandé Système d’exploitation Windows 10 Windows 10 Processeur AMD Ryzen 5 1400

Intel Core i5-4460 AMD Ryzen 5 1600

Intel Core i7-4790 Mémoire vive 8 Go 16 Go Stockage 150 Go 150 Go GPU AMD Radeon RX 570

GeForce GTX 1060 AMD Radeon RX 590

GeForce GTX 1660

