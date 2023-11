À l’occasion des 25 ans de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, un passionné a créé un film d’animation avec la patte Ghibli. Le résultat est bluffant.

1998 fut quand même une année formidable. Le doublé de Zizou en finale de Coupe du monde face au Brésil. Half-Life sur PC. The Legend of Zelda: Ocarina of Time sur Nintendo 64… Tant d’événements qui resteront gravés à jamais. Si Valve n’a pas oublié l’anniversaire d’Half-Life, avec une grosse mise à jour, Nintendo n’a rien fait de notable pour The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Heureusement, il y a toujours des passionnés pour rendre hommage à des œuvres inoubliables. C’est ainsi que RwanLink a créé un petit film Zelda inspiré de la patte Ghibli.

Son court métrage, publié sur YouTube le 22 novembre, dure quand même près de 20 minutes. Il y a une vraie féérie qui se dégage des images, qui mélangent donc The Legend of Zelda: Ocarina of Time — la première aventure de Link en 3D et l’une des plus appréciées — et l’héritage Ghibli. C’est vraiment bluffant et cela rajoute une pièce dans la machine à regrets : avec une console Nintendo plus puissante, on pourrait jouer à un jeu Zelda aussi beau. RwanLink propose même des « phases de gameplay » dans son film pour montrer à quoi pourrait ressembler un jeu vidéo avec ces graphismes sublimes.

Zelda à la sauce Ghibli ? Un mariage qui marche

« En tant qu’admirateur passionné des films du Studio Ghibli, j’ai puisé mon inspiration dans leur esthétique et l’ai incorporée de manière transparente dans le monde de Zelda Ocarina of Time, rendant hommage au 25e anniversaire du jeu », révèle RwanLink. Il a utilisé le moteur graphique Unreal Engine 5 pour réaliser son film, un projet étalé sur quatre mois (en parallèle de son travail à temps plein). Sa création ambitieuse est un gros succès : son film a déjà été vu plus de 700 000 fois sur YouTube. Il s’en est réjoui dans un tweet publié le 22 novembre.

Il a même eu quelques mots pour Nintendo : « Je tiens aussi à remercier du fond du cœur Nintendo pour avoir créé la saga Zelda. Depuis des années, elle inspire des millions de fans, y compris moi, avec ses histoires riches, ses personnages captivants et ses aventures inoubliables. La magie de Zelda nous a touchés en plein cœur, et je suis honoré de faire partie de cette communauté qui chérit cet héritage extraordinaire. »

The Legend of Zelda: Ocarina of Time à la sauce Ghibli // Source : Capture YouTube

En tout cas, on pourrait très bien imaginer une collaboration entre Nintendo et Studio Ghibli dans le futur, tant la patte du studio d’animation sied à merveille à Hyrule. D’ailleurs, il existe une saga de jeux vidéo à laquelle a participé Studio Ghibli : les RPG Ni no Kuni. L’univers vidéoludique n’est donc pas totalement étranger à l’entreprise japonaise, dont la filmographie dispose d’une renommée mondiale. À chaque opus Zelda majeur, Nintendo opte pour une nouvelle direction artistique, qui peut aller du cartoon (The Wind Waker) à quelque chose de bien plus sombre (Twilight Princess). La multinationale n’est pas du genre à déléguer, mais sait-on jamais. Après tout, il a confié la réalisation du film Super Mario à Illumination Entertainment et le résultat vaut largement le détour — du moins visuellement.

On rappelle que Nintendo a officialisé, il y a peu, la mise en chantier d’un film adapté de l’univers de Zelda. Mais alors qu’on s’attendait à un long métrage d’animation, il réunira de vrais acteurs à l’écran. Pour le moment, on n’a aucune information sur le casting, qui devra être à la hauteur des attentes.

