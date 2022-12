Dans Call of Duty: Warzone 2.0, on peut acheter une tenue qui procure un vrai avantage pendant les parties. Un problème de plus pour Activision.

Call of Duty: Warzone 2.0, le nouveau Battle Royale d’Activision, a beaucoup de problèmes. Nous en parlions dans notre test, le jeu est dans un sale état. Et, plutôt que de les corriger, il préfère semble-t-il s’en rajouter. Comme le rapporte Eurogamer dans un article publié le 1er décembre 2022, il est possible d’acheter une tenue donnant un avantage certain dans les parties.

Le costume en question est à l’effigie d’une équipe eSports : les Los Angeles Thieves. Comme on peut s’y attendre à la lecture du nom, la tenue est très… sombre. Elle l’est tellement, que celles et ceux qui la portent sont moins visibles dans les parties. Ils peuvent, par exemple, se cacher plus facilement dans des endroits peu éclairés. C’est injuste pour les fans de Call of Duty: Warzone 2.0 — et de Call of Duty: Modern Warfare II.

La tenue très sombre dans Los Angeles Thieves de Call of Duty. // Source : Twitter

Le costume de Call of Duty: Warzone 2.0 se retrouve dans les meilleures ventes Steam

Cette tenue n’est pas passée inaperçue auprès de certains sites spécialistes. Ainsi, dans un tweet publié le 30 novembre, Charlie Intel a partagé une observation étonnante : le pack Los Angeles Thieves s’est hissé à la onzième place des meilleures ventes Steam (il est retombé au 27e rang, à l’heure où nous écrivons ces lignes, le matin du 2 décembre). Pour un simple DLC facturé 9,99 €, c’est une performance notable.

Ce succès n’est en réalité pas anodin. À moins que beaucoup de personnes soient fans des Los Angeles Thieves, sa popularité semble plutôt liée à l’éventuel bonus que le costume procure. On peut déplorer cette situation qui fracture la communauté, entre ceux qui veulent payer et les autres. Normalement, les jeux compétitifs, comme l’est Call of Duty: Warzone 2.0, se doivent d’éviter ce syndrome du pay-to-win (payer pour gagner). Or, cette tenue aux couleurs des Los Angeles Thieves peut y contribuer.

Donnez-moi une tenue ultra-colorée, car je n’ai pas besoin d’une tenue noire ridicule pour être bon Un joueur de COD

C’est d’autant plus dommage qu’un costume de Call of Duty: Warzone et Call of Duty: Modern Warfare avait été critiqué pour les mêmes raisons quelques années auparavant. Sa teinte trop sombre rendait les affrontements pénibles, ce qui avait obligé les développeurs à rectifier le tir en jouant sur les contrastes. Activision n’a, a priori, tiré aucun enseignement de cette erreur, qui lui permet quand même de générer des revenus (9,99 € par tenue vendue, rappelons-le). Bref, il faudra s’attendre à un patch, une fois que les ventes auront été jugées suffisantes.