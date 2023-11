Ce mercredi 1er novembre 2023 sort le nouveau film d’Hayao Miyazaki, Le Garçon et le Héron. Parallèlement à la sortie de ce nouveau long métrage, les éditions Sarbacane publient pour la première fois en France Le Voyage de Shuna, écrit et dessiné par Miyazaki en 1983.

Où acheter le livre de Miyazaki ?

Le Voyage de Shuna, publié en un seul volume, est édité par la maison d’édition Sarbacane. Il est disponible sur le site de La Fnac au prix de 25 €. Notez que si vous optez pour le retrait en magasin, vous obtenez 5 % de réduction.

C’est quoi, ce manga de Miyazaki ?

Vous connaissez Hayao Miyazaki le réalisateur, mais peut-être moins Hayao Miyazaki le mangaka. Et, pourtant, l’un des grands maîtres de l’animation japonaise est aussi auteur de manga, et ce, depuis le début des années 70. Malheureusement, en dehors du sublime Nausicaä de la Vallée du Vent, édité en France par Glénat, peu de titres de l’auteur sont sortis du Japon. Publié en 1983 dans l’archipel, soit un an après son premier long-métrage d’animation Le Château de Cagliostro, Le Voyage de Shuna contient déjà de nombreux éléments qui jalonnent l’ensemble de la carrière du réalisateur.

Le Voyage de Shuna raconte l’histoire de Shuna, prince d’un pays pauvre, impuissant devant ses sujets qui peinent à faire pousser leur récolte. Un voyageur lui parle alors d’une graine dorée d’un pays lointain, qui rend les terres fertiles. Shuna s’engage ainsi dans un périple pour sauver son royaume. Inspiré d’un conte tibétain, le récit revêt les allures d’une légende superbement illustrée à raconter au coin du feu. Le long des 160 pages de l’album, les thématiques chères à Miyazaki, comme l’opposition entre la nature et la civilisation, l’enfance ou encore la guerre, surgissent, parfois en pointillés, dans ce voyage initiative.

Il y a déjà un sacré sens du mouvement, dans les illustrations de Miyazaki. // Source : Éditions Sarbacane

Est-ce que ce livre de Miyazaki vaut le coup si on aime le réalisateur ?

À vrai dire, tous les ouvrages de l’artiste valent le coup si vous vous intéressez à ses films. Le Voyage de Shuna est de plus une œuvre fascinante, car elle contient déjà les 40 ans de carrière en devenir du jeune auteur d’alors. Pas tout à fait un manga, pas vraiment un conte, le roman graphique de Miyazaki reprend quelques codes conventionnels de la bande dessinée. Des illustrations pleine page, avec le texte en guise de narration, côtoient une mise en page plus classique, avec des cases et des bulles de dialogue. Bien que l’album aurait mérité un format plus grand, les éditions Sarbacane optent pour des dimensions de 16 × 22,7 cm. Les somptueuses aquarelles de Miyazaki peuvent ainsi s’admirer dans les moindres détails.

Les plus cinéphiles auront sûrement déjà mis la main sur certains recueils d’illustrations publiés par Glénat. Mon voisin Totoro et Nausicaä de la Vallée du Vent avait eu droit à de magnifiques artbooks, qui contenaient les travaux préparatoires de Miyazaki. La parenté de ces recueils avec Le Voyage de Shuna, bien que ce dernier soit construit comme un récit avec un début et une fin, est toutefois présente. Notamment dans la manière dont l’univers se déploie au fur et à mesure des pages. Pas étonnant, dès lors, de penser à des œuvres comme Princesse Mononoké ou Le Château dans le Ciel à la lecture de ce manga, qui contient une clé supplémentaire pour comprendre le cinéma de l’auteur.

