La refonte graphique de Counter-Strike 2 a un impact sur beaucoup d’éléments visuels. Une évolution en particulier fait parler : les ombres seraient devenues tellement réalistes que des joueurs réclament des changements.

Counter-Strike: Global Offensive n’est plus. Il a été remplacé par Counter-Strike 2, présenté comme « le plus grand bond technique de toute son histoire ». Les images parlent d’elles-mêmes et les changements graphiques sont nombreux. Cependant, le réalisme du jeu est si poussé que certaines personnes ont remonté des soucis qui ont un impact sur la jouabilité.

Comme le souligne Valentin Cebo, journaliste et pigiste pour Numerama, dans un tweet publié le 3 octobre, les ombres sont une source d’inquiétude : « Counter-Strike 2 gère beaucoup mieux ses lumières avec son nouveau moteur, et les ombres projetées sont plus grandes. On peut voir les gens arriver d’assez loin, et il y a déjà des joueurs qui demandent à Valve de ‘nerf les ombres’. »

Les ombres dans Counter-Strike 2. // Source : Capture d’écran YouTube

En clair, il s’agit de rendre les ombres moins réalistes pour que personne ne puisse vraiment en tirer un avantage en jeu. Sur Reddit et YouTube, on peut effectivement constater quelques plaintes.

Dans cette vidéo publiée en juillet, le vidéaste austincs (près de 50 000 abonnés sur Twitch) signalait déjà le souci. À ses yeux, des ombres trop grandes ne sont pas positives pour le gameplay. Cependant, le créateur de contenu MrMaxim (plus de 600 000 abonnés sur YouTube) se montrait un peu plus nuancé : oui, les ombres mieux projetées peuvent être négatives dans certains cas (principalement sur la carte Nuke), mais il n’y a pas de quoi monter au créneau.

« Nerf les ombres », ou quand les joueurs de CS2 geignent

Pourquoi une telle évolution, positive sur le papier car elle enrichit et fait évoluer le gameplay avec un élément supplémentaire à considérer, inquiète ? Tout simplement parce que les joueurs ne démarrent pas tous la partie au même endroit.

Certains lieux peuvent s’avérer plus pénalisants à cause de ces nouvelles ombres. Un point soulevé par Valentin Cebo : « Sur une carte où les contre-attaquants sont en intérieur (genre Nuke), il y a des endroits où les ombres projetées avantagent les attaquants et non les défenseurs Et si tes adversaires ne se doutent de rien, ça peut te faire gagner quelques rounds sur le fil. »

On nuancera en notant que les deux équipes s’échangent les rôles à chaque nouvelle partie, ce qui équilibre les confrontations à la longue. « C’est une nouvelle fonctionnalité. Accepte-la et joue avec », résume finalement très bien ChosenMate sur Reddit. Un jeu aussi populaire que Counter-Strike 2 peinera forcément à faire l’unanimité à chaque changement, si petit soit-il.

« Être en colère pour ça paraît insignifiant. En plus, je suis quasi sûr qu’il y a des situations dans Global Offensive où on pouvait repérer des ennemis grâce à leur ombre », estime noimaKiwami sur YouTube. Il reste à voir si Valve procédera à des ajustements éventuels dans les jours et les semaines à venir. Après tout, le jeu est encore jeune.