Un passionné a créé une page web qui permet de profiter du mini-jeu de crochetage de Starfield à l’infini. C’est hyper satisfaisant.

Comme beaucoup de jeux du genre, Starfield est rempli de serrures à crocheter sur les planètes qu’on visite. Il ne suffit pas d’appuyer sur un bouton pour parvenir à ses fins : il faut au contraire résoudre un mini-jeu, à condition d’être en possession d’un aligneur (un objet qu’on ramasse régulièrement et qui fait office de consommable).

Ce mini-jeu prend la forme d’un puzzle avec des cercles à faire disparaître en faisant correspondre les bonnes clés, ce qui est plus futuriste dans un jeu de S-F que la technique du trombone. Plusieurs niveaux de difficulté sont disponibles et, à force, c’est un vrai casse-tête qui se dessine. On peut néanmoins se faciliter la tâche en montant une compétence dédiée (c’est l’un de nos conseils, d’ailleurs).

Ce mini-jeu de Starfield est fort plaisant, car il conduit à réfléchir et à anticiper, en raison des pièges qu’il impose (si vous utilisez une clé trop tôt en pensant qu’elle est valable, par exemple). Vous voulez en profiter à l’infini ? Quelqu’un a créé une page web qui reproduit cet élément de gameplay de Starfield, a repéré Polygon dans un article publié le 27 septembre. Cliquez ici pour tester votre intelligence.

Mini-jeu de crochetage de Starfield // Source : Capture d’écran

Le mini-jeu de crochetage de Starfield se joue aussi en ligne

« Maintenant, vous pouvez crocheter des serrures virtuelles quand vous voulez », indique BB_Dev dans la description de son projet, qu’il définit comme « une reproduction open source du mini-jeu de crochetage de Starfield ». On voit plusieurs intérêts à cette création accessible gratuitement : s’entraîner pour le RPG de Bethesda (sans consommer aucun aligneur) ou crocheter pour le simple plaisir de crocheter. « Les jeux de Bethesda ont toujours eu d’excellents mini-jeux de crochetage, et Starfield ne fait pas exception à la règle », explique-t-il. On peut y voir une sorte d’hommage.

La reproduction propose quatre niveaux de difficulté (facile, avancé, expert et maître), ainsi qu’un puzzle journalier. On retrouve des fonctionnalités qui permettent d’avoir automatiquement la solution (ce n’est pas drôle), ou de revenir en arrière. Quand vous réussissez un défi, le jeu vous indique votre temps, ainsi que le nombre de mouvements utilisés pour son achèvement. Il est donc possible de s’améliorer.

BB_Dev est prêt à faire évoluer sa création. Il l’a déjà fait en la rendant davantage compatible avec les appareils mobiles. Il pense aujourd’hui à développer un mode infini, à condition que Bethesda n’y oppose pas un veto. Il rêve aussi d’une vraie application à télécharger sur iOS et Android, une évolution qui devra forcément être approuvée par l’entreprise américaine. Le jeu, développé avec le moteur Unity, en est déjà à sa quatrième version. Le code est accessible à cette adresse, pour qui aimerait contribuer.