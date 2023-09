Les fans de Marvel risquent fort d’apprécier la sélection d’octobre de Disney+. Il y a une nouvelle saison pour la série Loki et l’ajout du film Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Il est temps de découvrir la sélection d’octobre sur Disney+, alors que le mois de septembre se termine calmement. Il y aura deux grosses sorties sur la plateforme de SVOD, qui raviront les fans du Marvel Cinematic Universe. D’un côté, on pourra dévorer la saison 2 de la série Loki. De l’autre, il sera possible de voir ou revoir le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Sinon, Disney+ a prévu quelques contenus pour Halloween.

Doctor Strange 2. // Source : Marvel

Disney+ est un service qui coûte 8,99 € par mois ou 89,90 € à l’année. Une augmentation de prix est prévue pour novembre.

Les séries qui arrivent en octobre 2023 sur Disney+ France

4 octobre : Luz à Osville

Plongée dans le Royaume des Démons, Luz n’a qu’un seul rêve : devenir une sorcière.

6 octobre : Loki, saison 2

L’anti-héros Loki est de retour pour de nouvelles aventures étranges au sein du multiverse du MCU. Va-t-on réussir à tout comprendre ?

13 octobre : Chair de poule

Nous sommes sans doute nombreux à avoir dévoré les romans Chair de poule quand on était jeunes. Eh bien voici une série articulée autour d’adolescents qui libèrent des forces surnaturelles.

25 octobre : American Horror Story: NYC, saison 11

Les disparitions mystérieuses se multiplient dans les rues New York et la liste des morts s’allonge. Pendant ce temps, un médecin fait une découverte effrayante, et une nouvelle menace plane sur la ville. Non, ce n’est pas dans cette saison qu’il y a Kim Kardashian.

Les films qui arrivent en octobre 2023 sur Disney+ France

6 octobre : Antigang

Un flic aux méthodes contestées est chargé d’arrêter une bande de braqueurs. Et il vaut mieux pour lui qu’il réussisse.

13 octobre : Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Doctor Strange est de retour et doit traverser les réalités pour affronter un ennemi inattendu. La réalisation est signée Sam Raimi.

20 octobre : Zombies 3

Zed rêve d’obtenir une bourse d’athlétisme qui fera de lui le premier zombie à aller à l’université, pendant qu’Addison se prépare pour la première compétition internationale de pom-pom girls. Et puis arrivent des extraterrestres. Pourquoi pas ?!

