La saison 6 de Rick and Morty vient tout juste de commencer aux États-Unis, sur la chaîne Adult Swim. Téléspectateurs français, rassurez-vous, il existe plusieurs manières de la regarder en France.

Après une petite collaboration avec Sony, le temps d’une publicité pour le prochain God of War, Rick and Morty, la série de Justin Roiland et Dan Harmon, entame sa sixième saison. Quasiment un an après la fin de la cinquième, cette nouvelle saison, diffusée aux États-Unis sur la chaîne Adult Swim, est disponible le lendemain en VOSTFR sur Adult Swim France, à raison d’un nouvel épisode chaque lundi.

Pour celles et ceux qui souhaitent rattraper leur retard, les cinq premières saisons de Rick and Morty sont disponibles en France sur plusieurs plateformes VOD.

Où regarder la saison 6 de Rick and Morty en streaming légal en France ?

Sur Molotov

Les programmes d’Adult Swim sont diffusés sur la chaîne Toonami de 23 h à 2 heures du matin, disponible en illimité sur Molotov. Il y est possible de rattraper les cinq saisons précédentes de Rick and Morty, ainsi que chaque épisode de la nouvelle saison, dès le lendemain de leur diffusion US. Une fois l’abonnement sans engagement à 2,99 € /mois souscrit, il n’y a plus qu’à télécharger l’application Molotov.

Pour l’instant, seule la version originale sous-titrée en français est disponible pour cette nouvelle saison. Il faudra donc patienter un peu pour la version française.

La saison 6 de Rick and Morty sur Adult Swim

Netflix, Molotov : où regarder les précédentes saisons de Rick and Morty ?

Sur Molotov

Vous venez de vous inscrire pour avoir la saison 6 de Rick and Morty sur Molotov ? Profitez-en pour regarder toutes les autres saisons, elles sont dispo et ne coûtent pas plus cher !

Rick and Morty sur Netflix

En France, les cinq premières saisons de Rick and Morty sont aussi disponibles sur Netflix. La saison 6, visible uniquement sur Adult Swim, arrivera plus tard sur la plateforme.

Les cinq premières saisons de Rick and Morty sont sur Netflix

En passant par un FAI

Le Pack Adult Swim et Toonami est accessible via certains fournisseurs d’accès à internet.

Free, et leurs offres Freebox Delta à 39,99 € par mois

Freebox Pop à 29,99 € par mois, propose la chaîne au tarif de 2,99 € par mois.

C’est pareil chez Bouygues, via le canal 147.

La saison 6 de Rick and Morty // Source : adult swim

