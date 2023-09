On connaît désormais toutes les données techniques de Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1. Entre l’absence de définition 4K et le fait que le premier Metal Gear Solid soit bloqué à 30 fps partout, il y a de quoi accuser Konami de paresse.

Grand habitué du recyclage, Konami lancera, le 24 octobre prochain, la compilation Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1. Si la perspective de retrouver trois monuments du jeu vidéo — Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty et Metal Gear Solid 3: Snake Eater — est alléchante, force est de reconnaître que la firme nippone n’a fait a priori aucun effort pour le confort de jeu. Les premiers retours n’étaient pas très encourageants, et c’est confirmé par la publication des données techniques de chacun des jeux sur le site officiel (repérées par Kotaku le 22 septembre).

On apprend par exemple que le tout premier Metal Gear Solid tournera avec un framerate à 30 fps, même sur les consoles les plus puissantes (PS5 et Xbox Series X), même sur PC (via Steam). Et alors que Konami avait indiqué à Numerama que les 60 fps seraient visés sur Switch pour les épisodes 2 et 3, il n’en sera rien : les propriétaires de la console de Nintendo devront se contenter d’un framerate à 30 fps sur tous les jeux. On a connu des remasterisations bien plus qualitatives.

Les données techniques de la compilation Metal Gear Solid // Source : Konami

N’achetez pas la compilation Metal Gear Solid

Voici les performances techniques de Metal Gear Solid (tirées de la version originale du jeu, sortie sur Playstation) :

PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS4 Pro, Nintendo Switch (dockée) et PC : 1080p et 30 fps ;

Nintendo Switch (portable) : 720p et 30 fps.

Voici les performances techniques de Metal Gear Solid 2 et 3 (tirées de la version HD Collection) :

PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS4 Pro et PC : 1080p et 60 fps ;

Nintendo Switch (dockée) : 1080p et 30 fps ;

Nintendo Switch (portable) : 720p et 30 fps.

On remarque qu’il n’y aura aucune mise à l’échelle native en 4K, alors que c’est pourtant une définition devenue standard. Konami prévient aussi que le framerate n’est pas nécessairement garanti. La firme japonaise précise avec un astérisque : « Il s’agit du framerate le plus élevé possible. Certains facteurs, comme l’apparition de plusieurs effets visuels durant les séquences de gameplay et les cinématiques, peuvent causer des ralentissements. » Ce qui n’est pas très, très rassurant pour l’expérience de jeu. Récemment, Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition a prouvé que ces compilations n’étaient pas toujours choyées.

Bien entendu, on se montrerait beaucoup plus indulgent avec Konami si Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 n’était pas vendu au tarif exorbitant de 59,99 €. À ce prix, on est en droit d’exiger un meilleur travail de remasterisation.