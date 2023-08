Konami va bientôt lancer une compilation Metal Gear Solid. Mais les premiers retours ne sont pas très encourageants du côté des performances techniques.

Chez Konami, le recyclage est érigé au rang d’art. Pour la 150e fois, on va donc pouvoir rejouer à certains jeux vidéo Metal Gear sur les consoles les plus modernes. Le 24 octobre, les fans de la saga d’espionnage pourront faire l’acquisition de Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, qui réunira Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty et Metal Gear Solid 3: Snake Eater (entre autres bonus). L’annonce paraît réjouissante, puisque ces trois jeux sont cultes. Mais les premiers retours ne sont pas très encourageants.

Des médias comme Nintendo Life et IGN ont pu essayer Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 en avant-première. Le constat semble sans appel : Konami a semble-t-il fait preuve d’une grande paresse. « Nous sommes surpris de découvrir que Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty et Metal Gear Solid 3: Snake Eater sont basés sur les versions de la HD Collection, sorties en 2012 sur PS3 et Xbox 360. » Ce qui donne une définition 720p en 2023, qui plus est vendue à un prix fort (60 € la compilation).

Metal Gear Solid: Snake Eater 3D // Source : Nintendo

Des jeux Metal Gear Solid en 720p, en 2023…

Autre élément de déception partagé par Nintendo Life : la Switch ne peut pas offrir mieux qu’un framerate à 30 fps, alors que Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty et Metal Gear Solid 3: Snake Eater tournaient bien à 60 fps sur PS3 et Xbox 360 (deux consoles moins puissantes que la Switch). Ce serait un sacré désavantage pour les propriétaires de la console de Nintendo, si les conditions de jeu restent en l’état.

Ces performances indignes des consoles modernes sont-elles réservées à la Switch ? « Nous avons demandé des précisions quant aux performances sur PS5, Xbox Series X et PlayStation 4. Konami a indiqué qu’il visait la même définition (720p) et le framerate des versions HD de l’époque », souligne Nintendo Life. Les versions PS4, PS5 et Xbox Series de Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 devraient donc bien offrir du 720p à 60 fps. Ce qui reste insuffisant du côté de la fidélité visuelle.

Konami ne cherche pas vraiment à cacher que sa compilation ne fait que recycler des anciennes versions de ses jeux, sans justifier le tarif élevé par autre chose que l’agrément de nostalgie. Celles et ceux qui connaissent bien les pratiques de la firme nippone ne seront pas étonnés. Il est quand même dommage de constater qu’elle ne soit pas décidée à faire un peu plus honneur à ses joyaux avec de meilleure remasterisation. Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty et Metal Gear Solid 3: Snake Eater, adulés par des millions de joueuses et de joueurs, méritent mieux qu’un bête portage en 720p sur PS5. En espérant que le remake du troisième opus soit bien plus généreux.

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !