Dans Ahsoka, un emblème possédé par Sabine Wren lui permet d’avancer dans sa quête pour retrouver Ezra Bridger. Le logo est facilement identifiable par les fans de Star Wars, mais il a un lien particulier avec l’héroïne que tout le monde ne connaît pas. Spoilers.

Avec l’épisode 6 d’Ahsoka, diffusé depuis le 20 septembre 2023 sur Disney+, un nouvel arc narratif s’est ouvert. Si vous êtes à jour dans la série, vous devinez bien pourquoi : les héros changent d’endroit, toujours à la recherche du malheureux Ezra Bridger, porté disparu depuis la fin de Rebels — une série d’animation qui se déroule trois décennies avant Ahsoka.

La quête de Sabine Wren l’amène très loin de chez elle, dans un environnement qui n’a vraisemblablement jamais été visitée auparavant par les siens. Pourtant, elle va arriver à progresser dans ses recherches pour retrouver Ezra Bridger grâce à un écusson que les fans de Star Wars n’auront pas grand mal à identifier. Mais pour les autres, c’est peut-être moins évident.

La suite contient des spoilers.

Attention, spoilers ! // Source : Numerama

Le symbole de l’Alliance rebelle

Isolée sur la planète Peridea, qui se trouve dans une autre galaxie, Sabine Wren tombe par hasard sur un groupe d’autochtones ressemblant à des crustacés. L’un d’eux finit par découvrir le symbole peint sur l’épaulette de Sabine : dans un cercle doré, on décèle une sorte de phénix stylisé et rougeoyant, déployant de chaque côté de larges ailes rouges.

Il s’agit bien entendu de l’emblème de l’Alliance rebelle, adopté durant la guerre civile galactique contre l’Empire. Derrière ce phénix qui semble s’envoler se cache la promesse de la restauration de la République. On retrouve ce design régulièrement dans Star Wars, et plus particulièrement dès l’épisode IV, Un nouvel espoir, le tout premier film sorti en 1977.

Le fameux emblème, qui a un lien particulier avec Sabine. // Source : Lucasfilm

Le crustacé révèle alors à Sabine qu’il possède une marque semblable, accrochée en pendentif. Sur une pièce de bois, on distingue à nouveau ce phénix. Plus de doute possible. Dans cette autre galaxie, seule une personne bien précise a pu graver ce dessin. Ezra Bridger. Sabine est donc sur la bonne voie. D’ailleurs, elle finira par tomber dessus à la fin de l’épisode.

Sabine Wren est à l’origine de l’insigne de l’Alliance rebelle

Il y a toutefois un dernier élément à souligner : Sabine Wren est en partie à l’origine de la conception de ce logo, selon l’histoire de Star Wars. C’était déjà évoqué en 2016 par le site officiel, d’abord de manière hypothétique (« Ce motif pourrait être à l’origine du graffiti phénix/oiseau-étoile que Sabine Wren laisse derrière elle dans Star Wars Rebels »), puis avec assurance en 2019.

« La signature de Sabine, l’oiseau stellaire, est le prédécesseur de l’insigne de l’Alliance rebelle. Le symbole de l’oiseau-étoile est la signature de Sabine, qu’elle laisse partout où elle va », rappelait le site officiel il y a quatre ans. « C‘est une image de protestation et d’espoir, qui rappelle qu’il faut continuer à se battre même si l’on pense que tout est perdu. »

Symboliquement, le phénix est cet oiseau indestructible qui renaît de ses cendres. Il était naturel pour la rébellion de s’en emparer, pour signifier que la République finit toujours par renaître. Sur un plan plus personnel, il est aussi significatif pour Sabine Wren. Son espoir de retrouver Ezra Bridger ne s’est jamais éteint, malgré le temps passé.

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.