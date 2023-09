Marvel’s Avengers, immense gâchis de Square Enix, va bientôt être retiré de la vente. Il coûte aujourd’hui moins de 5 € et on le recommande pour sa campagne solo vraiment plaisante.

Le 30 septembre prochain, Marvel’s Avengers va disparaître des canaux de distribution, ce qui veut dire qu’il ne sera plus possible d’en faire l’acquisition. Cette décision a été prise par Square Enix il y a plusieurs mois, en raison de l’immense gâchis que représente ce projet qui se rêvait en MCU du jeu vidéo. En attendant de rejoindre le cimetière des titres trop ambitieux pour leur propre bien, Marvel’s Avengers est proposé à moins de 5 € sur toutes les plateformes. Une occasion en or d’apprécier ses quelques qualités.

Sur Amazon, on peut le trouver à moins de 10 €.

Marvel’s Avengers // Source : Square Enix

Ne passez pas à côté de la campagne solo de Marvel’s Avengers

Marvel’s Avengers était initialement pensé comme un jeu-service permettant aux fans des super-héros de se réunir autour de missions grisantes. Hélas, Crystal Dynamics s’est perdu dans cette structure hyper complexe, avec un contenu loin d’être à la hauteur des attentes et, bien sûr, des microtransactions douteuses (pour acheter des tenues, comme ce slip de bain pour Thor). Square Enix voulait faire durer ce gros projet dans le temps et s’est finalement pris les pieds dans le tapis. L’éditeur s’est sabordé avec certaines décisions handicapantes (le DLC Spider-Man exclusif aux consoles PlayStation) et n’est pas parvenu à rectifier le tir (l’extension sur Black Panther).

Tout n’est pas à jeter pour autant dans Marvel’s Avengers. On retiendra sa campagne solo, qui nous permet de faire la connaissance de la lumineuse Kamala Khan (qui a eu droit à sa propre série sur Disney+). Pour moins de 5 €, elle vaut vraiment le coup, d’autant que le gameplay offre parfois des sensations grisantes selon le personnage que l’on incarne (avec une vraie variété en prime).

Dans un communiqué publié le 16 septembre, le studio Crystal Dynamics a indiqué que Marvel’s Avengers restera jouable après son retrait des ventes — à condition d’en être propriétaire. « Tous les contenus actuellement disponibles continueront de l’être, en solo comme en multijoueur, après le 30 septembre 2023. Si vous possédez le jeu, vous pourrez toujours le télécharger et l’installer depuis votre bibliothèque », stipule l’entreprise. En revanche, il n’y aura plus aucun suivi, ni aucune mise à jour. Il ne restera de Marvel’s Avengers que des fondations mal charpentées, doublées d’une catastrophe industrielle pour Square Enix.

