Le jeu vidéo Marvel’s Avengers a ajouté des tenues très estivales à ses personnages. Oui, on peut jouer avec Thor en maillot de bain.

C’est l’été et c’est peu dire qu’il fait très, très chaud. Ce constat vaut aussi pour les super-héros du jeu vidéo Marvel’s Avengers. Comme l’indique Gamerant dans un article publié le 2 août 2022, trois tenues estivales sont ou vont être ajoutées. Elles permettent à trois personnages — Black Widow, Thor et Iron Man — de porter moins de tissus, pour arborer un look un peu plus en phase avec la période.

Concrètement, Black Widow est en bikini, Thor enfile un boxer de bain et Iron Man ose la chemisette (sans arborer ses abdos). Dans un tweet datant du 27 juillet, Square Enix stipule : « La tenue de Black Widow est disponible cette semaine ; celles de Thor et d’Iron Man le seront dans les semaines à venir. » Pour l’heure, seuls ces trois super-héros semblent concernés par cette évolution de la garde-robe, alors que le casting de Marvel’s Avengers est pourtant immense.

Marvel’s Avengers // Source : Square Enix

Qui a envie de voir des super-héros en maillot de bain ?

On se demande quand même ce qui est passé par la tête des développeurs de chez Crystal Dynamics au moment de valider cette idée. Qui a envie de voir des super-héros en maillot de bain ? Et, surtout, qui a envie de jouer un personnage aussi peu habillé dans un univers qui ne s’y prête pas du tout ? Au mieux, c’est risible. Mais il y a sans doute beaucoup mieux à faire. Marvel’s Avengers regorge de tenues, mais elles sont généralement héritées des comics pour taper dans l’œil des fans.

Le fait de vendre des costumes dans une boutique virtuelle n’a rien d’illogique, surtout pour un jeu service comme Marvel’s Avengers (conçu pour recevoir régulièrement des mises à jour). Mais il ne faut pas tomber dans la caricature non plus. Avec ces maillots de bain sans aucune justification autre que la volonté de s’inscrire dans une tendance saisonnière, Crystal Dynamics désacralise les figures de Marvel — et ce n’est pas du tout positif.

Peut-être que cette initiative passerait mieux si Marvel’s Avengers n’avait pas été raté. Le mode solo est convaincant, mais la partie multijoueurs a vite découragé les joueuses et les joueurs. Square Enix le voyait comme un pendant du MCU dans le jeu vidéo, il a fini par assumer l’échec. Pire, depuis le lancement, les mauvaises idées se sont empilées, entre le Spider-Man exclusif aux consoles PlayStation loin d’être convaincant ou encore l’extension Black Panther peu reluisante. Bref, Crystal Dynamics et Square Enix auraient mieux fait de s’abstenir plutôt que de nous infliger ce défilé de mode ensoleillé.